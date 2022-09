Foo Fighters kündigen Best-of "The Essential Foo Fighters" an

Foto: Danny Clinch

Die Foo Fighters haben eine Best-of mit dem Titel "The Essential Foo Fighters" angekündigt. Zudem stiegen zwei der bekanntesten Songs der Band erneut in die US-Charts ein.

Schon 2009 hatten die Foo Fighters ihre "Greatest Hits" auf einer Compilation versammelt, die neben 14 Erfolgsnummern der Band zwei neue Titel enthalten hatte. Am 28. Oktober erscheint nun via Sony ein neues Best-of-Album der vielleicht größten Rockband unserer Zeit um Frontmann Dave Grohl. Das Album, das digital, auf CD und Vinyl zu haben sein wird, kann man bereits vorbestellen.

"The Essential Foo Fighters" enthält nun satte 21 Stücke und trägt damit dem weiter gewachsenen Song-Fundus der Band Rechnung. Neue Stücke sind dieses Mal nicht Teil der Tracklist, stattdessen fügt die Band ihrer Karrierezusammenfassung Songs der Alben "Wasting Light" (2011), "Concrete And Gold" (2017) und "Medicine At Midnight" (2021) hinzu. Das USA-Reise- und Kooperations-Konzeptwerk "Sonic Highways" (2014) berücksichtigten die Foo Fighters nicht. Klassiker wie "Best Of You", "The Pretender", "My Hero" oder das ewige "Everlong" dagegen sind natürlich auch dieses Mal enthalten.

Die beiden letzteren feierten nun auch ein überraschendes Charts-Comeback: In den "Hot Hard Rock Songs" des US-Medien- und Charts-Unternehmens Billboard kletterte "Everlong" auf Platz 1, "My Hero" erreichte Platz 3. Auch in diversen anderen Billboard-Charts konnten sich beide Titel platzieren.

Die erneute Popularität der Foo-Fighters-Klassiker dürfte auch mit dem jüngsten Live-Auftritt der Band zutun haben: Am 3. September hatten die beiden Songs das erste Star-besetzte, emotionale Tribute-Konzert in London beschlossen, das die Foo Fighters zu Ehren ihres im März verstorbenen Schlagzeugers Taylor Hawkins veranstaltet hatten. Eine weitere Tribute-Show ist für den 27. September in Los Angeles angesetzt, und auch "The Essential Foo Fighters" wirkt mit seinem Titel und seinem Albumcover, das eine glückliche Band inklusive Hawkins zeigt, wie ein Nachruf und eine Würdigung auf den Drummer.

Cover & Tracklist: Foo Fighters - "The Essential Foo Fighters"

01. "Everlong"

02. "Making A Fire"

03. "Times Like These"

04. "Rope"

05. "Monkey Wrench"

06. "My Hero"

07. "Cold Day In The Sun"

08. "Big Me"

09. "Long Road To Ruin"

10. "Shame Shame"

11. "Best Of You"

12. "All My Life"

13. "The Pretender"

14. "This Is A Call"

15. "Waiting On A War"

16. "Walk"

17. "Learn To Fly"

18. "The Sky Is A Neighborhood"

19. "Breakout"

20. "These Days"

21. "Everlong (Acoustic)"