Architects veröffentlichen neue Single "Deep Fake" mit Video

Foto: Ed Mason

Auch auf ihrer dritten Single vom kommenden Album "The Classic Symptoms Of A Broken Spirit" schielt die Metalcore-Institution Architects mit schweren Synthies wieder Richtung Industrial.

Schon das im Juli veröffentlichte "Tear Gas" deutete mit klaustrophobisch dichtem Drumming und Industrial-Riffing eine neue Marschrichtung bei den britischen Metalcore-Protagonisten Architects an. "Freier, verspielter und spontaner", soll das zehnte Studioalbum "The Classic Symptoms Of A Broken Spirit" laut Drummer und Songwriter Dan Searle klingen. Das spiegelt auch die dritte Auskopplung "Deep Fake" wider, in der sich die Band mit schweren Synthies und pulsierenden Beats noch etwas weiter Richtung Industrial lehnt als zuvor. Zwischen den hypnotischen Melodien von Sänger Sam Carter gibt es aber auch traditionell harte Breakdowns und Screams wie bei der ersten Singleauskopplung "When We Were Young".

Die im Titel angedeuteten Deepfakes (realistisch wirkende Medieninhalte, die durch künstlichen Intelligenz verfälscht werden) versinnbildlichen im Text von "Deep Fake" das Gefühl, das irgendwas nicht ganz richtig ist. Dazu werfen die Architects Fragen der Identität und dem Glauben an sich selbst sowie vermeintlichen Obrigkeiten auf. Im begleitenden Video gibt es dazu eine pompöse Bandperformance mit Lichteffekten.

"The Classic Symptoms Of A Broken Spirit" erscheint am 21. Oktober via Epitaph/Indigo und kann vorbestellt werden. Anfang 2023 sind die Architects auch in Deutschland mit ihrer neuen Platte zu sehen. Begleitet werden sie dabei von Sleep Token und Northlane, Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Architects - "Deep Fake"

VISIONS empfiehlt:

Architects

05.01. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

06.01. Hamburg - Sporthalle

07.01. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

09.01. München - Zenith

10.01. Ludwigsburg - MHP Arena

12.01. Leipzig - Haus Auensee

13.01. Berlin - Verti Music Hall