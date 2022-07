Muse teilen neue Single "Kill Or Be Killed" mit Video

Foto: Nick Fancher

Den neuen Song hatten Musebereits im Sommer auf einigen Festivals gespielt und bei den Fans großen Anklang gefunden. Es ist der vierte Vorbote auf das kommende Studioalbum der Band.

In diesem Fall ist der Albumtitel wohl Programm. Muse veröffentlichen am 26. August ihr neuntes Studioalbum "Will Of The People" - und genau den erfüllen sie nun ihren Fans.

Das Trio um Matt Bellamy hatte auf den vergangen Festivalshows im Sommer den bisher unveröffentlichten Song "Kill Or Be Killed" gespielt und damit in den sozialen Netzwerken und Foren bei ihren Fans für Begeisterung gesorgt. Nach und nach gab es immer mehr Stimmen, die eine Veröffentlichung des Songs forderten. Dem kommen Muse nun ohne Vorankündigung nach.

Musikalisch ist "Kill Or Be Killed" einer der härteren und Prog-lastigeren Muse-Songs der letzten Jahre, findet auch Bellamy selbst: "Es ist Muse in ihrer stärksten und härtesten Form! Wir wollten unseren Hardrock-Sound auf diesem Album erneuern und haben mit einen modernen Metal-Sound mit Double-Bass-Drum-Action und sogar einem Death Growl gefunden." Textlich hat er sich an einer ganz anderen Stelle bedient, nämlich bei Ex-Beatle Paul McCartney: "Textlich ist der Song von meinem Lieblingslied von Paul, 'Live And Let Die', beeinflusst. Es ist eine düstere Betrachtung darüber, wie die Widrigkeiten des Lebens manchmal die schlimmsten menschlichen Instinkte zum Überleben um jeden Preis hervorbringen können."

Das zugehörige Musikvideo zeigt die Band bei verschiedenen Performances des Songs, unter anderem auch bei den Zwillingsfestivals Rock Am Ring und Rock Im Park.

"Kill Or Be Killed" ist nach "Won't Stand Down", "Compliance" und dem Titeltrack die vierte Vorabveröffentlichung aus "Will Of The People". Das Album kann weiterhin in verschiedenen Bundles und Versionen vorbestellt werden.

Video: Muse - "Kill Or Be Killed"

Stream: Muse - "Kill Or Be Killed"