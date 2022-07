Wacken und Krombacher präsentieren Charity-Mini-EP "Growling Creatures" mit Tierlauten statt Gesang

Die Besetzung der Metal-Band besteht unter anderem aus Kegelrobbe, Feldhase, Wisent und Raubwürger. Damit wollen das Wacken Open Air und der Getränkehersteller auf die bedrohten Tierarten und deren Schutz aufmerksam machen. Alle Erlöse aus dem ungewöhnlichen Projekt gehen an einen guten Zweck.

Bei den Growling Creatures handelt es sich jedoch weder um animierte Tiere noch um verkleidete Menschen in Kostümen. Für die einzigartige Metal-Band wurden Aufnahmen von Tierstimmen und -rufen über eigens komponierte und aufgenommene Songs gelegt. So hört man auf dem ersten Song "Nest Destroyer" schon mal statt Slipknot's Corey Taylor einen Kuckuck und einen Raubwürger. Wisent und Kegelrobbe performen in "Small Number Of The Beast" dann noch so überzeugend mit ihren gutturalen Screams und Growls zu den Black-Metal-Blast-Beats, als wäre es das Natürlichste auf der Welt.

Insgesamt gibt es drei Songs der Growling Creatures auf der Mini-EP zu hören, die ab sofort hier gestreamt werden kann. Weitere tierische Gäste sind darauf unter anderem Laubfrosch, Feldhase oder Luchs. Mit der Aktion wollen Krombacher und das Wacken Open Air auf die Bedrohungslage der Tiere aufmerksam machen, die teilweise auch in den Heimatregionen - Norddeutschland und Siegerland - der beiden Initiatoren beheimatet sind.

"Artenschutz ist wichtig für unsere gesamte Umwelt, nicht nur für einzelne Nischen der Natur", erklärt Festivalveranstalter und Wacken-Gründer Thomas Jensen in einer Pressemitteilung. "Deshalb unterstützen wir vom Wacken Open Air die Growling Creatures und das Anliegen dahinter. Naturschutz und Nachhaltigkeit stellen auch für uns als Veranstalter wichtige Themen dar, die in der Metal-Community ebenfalls Zustimmung finden", so Jensen.

"Eine Band aus bedrohten Tieren - das hat es noch nie gegeben", ergänzt Mitveranstalter Holger Hübner zum Projekt. "Alleine die Idee wirkt, zu überhören sind die drei Songs auch nicht - das passt zum W:O:A. Es ist bemerkenswert, wie gut die Tiere in Metal-Nummern klingen."

Für die Melodic-Death-Metal-Kompositionen ist die Hamburger Agentur Accenture verantwortlich. Produziert wurden die Songs von den Pitchback Studios in Köln. Der digitale Vertrieb erfolgt über Odyssey Music Network.

Während des Festivals sollen die Songs und Videos auf allen Bühnen und Leinwänden zu sehen und zu hören sein. Außerdem können sich Besucher:innen bei der "Growling Creatures Challenge" im Rahmen der "Krombacher-Stammtisch-Games" selbst beim Growlen mit der "Band" messen. Dazu gibt es exklusive Growling-Creatures-Shirts, die nur auf dem Festival erhältlich seien werden. Alle Erlöse aus dem Verkauf der limitierten Artikel sowie dem Vertrieb der Mini-EP werden an den NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V. gespendet. Darüber hinaus gibt es Info-Stände des NABU und weitere Aktionen, unter anderem auch beim "Krombacher Stammtisch".

Weitere Informationen zur Aktion, den bedrohten Tierarten und das Spendenkonto des NABU gibt es auf der offiziellen Webseite der Growling Creatures.

Das Wacken Open Air ist mit rund 85.000 Besucher:innen eines der größten und wichtigsten Metal-Festivals der Welt. Tickets für die diesjährige Ausgabe sind längst ausverkauft. Traditionell startet der Vorverkauf für das nächste Jahr immer kurz nach dem Festival selbst - meist vermelden die Betreiber:innen nach wenigen Tagen den Ausverkauf.

In diesem Jahr sind unter anderem Judas Priest, Slipknot und Limp Bizkit auf dem Festival zu sehen.

Video: Growling Creatures - "Nest Destroyer"

Video: Growling Creatures - "Small Number Of The Beast "

Video: Growling Creatures - "Furry Inferno"

Cover & Tracklist: Growling Creatures - "Growling Creatures" (EP)

01. "Nest Destroyer" (featuring Kuckuck, Raubwürger und Laubfrosch)

02. "Small Number Of The Beast" (featuring Wisent und Kegelrobbe)

03. "Furry Inferno" (featuring Feldhase und Luchs)