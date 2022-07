Dornstädter Obstwiesenfestival bestätigt neue Acts

Foto: Samuel Tschaffon

Das Obstwiesenfestival ist eines der größten Umsonst-und-Draußen-Festivals in Baden Württemberg. Das Line-up wird von Acts der Genres Indie, HipHop und Electro gefüllt. Mit Get Well Soon und Shout Out Louds kommen nun weitere Headliner dazu.

In Dornstadt bei Ulm auf dem Festivalgelände Lerchenberg findet in diesem Jahr vom 18. bis zum 20. August das Obstwiesenfestival statt. Das Line-up besteht in diesem Jahr aus einigen Acts, die bereits für 2020 gebucht worden waren. Unter anderem wird das HipHop-Duo Kinderzimmer Productions dort die Möglichkeit haben in ihrer Heimat zu spielen. Auch HVOB, Dehd, Ekkstacy, The Screenshots, Akne Kid Joe und Maffai stehen in diesem Jahr auf dem Programm.

Mit der zweiten Bandwelle kommen nun auch neue Headliner hinzu. Neu bestätigt sind die schwedischen Indierocker Shout Out Louds sowie Konstantin Gropper alias Get Well Soon, der seine Mischung aus Synth-Pop und Dance-Rock präsentiert. Außerdem dazugekommen sind die Indie-Acts Rikas und Moltke & Mörike sowie das dänische DJ-Trio Av Av Av.

Das Rahmenprogramm des Festivals bietet zusätzlich eine Filmnacht und Frühschoppen. Das Obstwiesenfestival kann kostenfrei besucht werden. Lediglich fürs Parken und Campen wird eine Gebühr fällig. Nähere Infos gibt es auf der Facebook-Seite des Festivals oder auf der Webseite.

Instagram-Post: Obstwiesenfestival Ergänzung im Line-up

Live: Obstwiesenfestival

18.-20.08. Dornstadt - Lerchenberg