Pabst kündigen neues Album "Crushed By The Weight Of The World" an, teilen erste Single "Mercy Stroke" mit Video

Foto: Roberto Brundo

Mit dem hektischen "Mercy Stroke" bietet das Berliner Fuzz-Trio Pabst ein rasanten Vorgeschmack auf ihre kommendes drittes Album.

Das wird dann "Crushed By The Weight Of The World" heißen. Folgerichtig erfahren wir, was Pabst machen, wenn es sich für sie wirklich so anfühlt, als würde das Gewicht der Welt einen erschlagen: Richtig, komplett freidrehen. Mit dem ersten Track des Nachfolgealbums von "Deus Ex Machina" (2020) spielen sich die drei Berliner nämlich gewaltig Frust von der Pandemie-geschunden Seele. In "Mercy Stroke" werden zwar wieder die Fuzz-Pedale fleißig beackert, aber nicht mehr, um damit im Grunge zu schwelgen, sondern, um mit ihrem hyperaktiven Indie direkt in die UK-Garage zu brettern.

Die britisch gefärbten Garage-Revival-Riffs sind allerdings so schnell und verzerrt gespielt, dass kaum Zeit bleibt, sich über Referenzbands Gedanken zu machen. Und dann spucken uns Pabst zwischen den ganzen Na-Na-Nas auch schon ihr desillusioniertes Weltbild für die resignierende Jugend vor die Füße: "We're the mercy stroke/ so what's the use." Ergänzt wird das alles von spacigen Synthies und einer etwas überraschenden Piano-Attacke am Endes das Tracks.

Sehenswert ist außerdem das aufwendige Video: Die über 1.700 Frames, alle einzeln per Hand gezeichnet, zeigen die Berliner, wie sie sich in einem bunten Wirrwarr langsam in Untote verwandeln.

"Crushed By The Weight Of The World" erscheint am 2. September und kann ab sofort auf der Webseite der Band vorbestellt werden. Ab Mai können Pabst dann endlich ihre mehrfach verschobene Tour angehen.

Video: Pabst - "Mercy Stroke"

Cover: Pabst - "Crushed by the Weight of the World"

VISIONS empfiehlt:

Pabst 2022

19.05. Bremen - Lagerhaus

20.05. Wolfsburg - Sauna Club

27.05. Rostock - Peter Weiss Haus

02.08. Essen - Zeche Carl

31.08. Münster - Sputnik Café

01.09. Köln - Bumann & Sohn

02.09. Hannover - Lux Hannover

04.09. Berlin - Lido

08.09. Flensburg - Volksbad

09.09. Hamburg - Molotow

11.09. Leipzig - Naumanns

13.09. Dresden - Ostpol

14.09. Jena - Café Wagner

15.09. Koblenz - Circus Maximus

16.09. Trier - Lucky's Luke

20.09. Regensburg - Alte Mälzerei

21.09. Nürnberg - Club Stereo

22.09. München - Milla

23.09. Freiburg - The Great Räng Teng Teng

24.09. Karlsruhe - Kohi

25.09. Augsburg - Soho Stage

28.09. Wien - Rhiz

06.10. Basel - Hirscheneck

07.10. Winterthur - Gaswerk