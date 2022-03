Kettcar kündigen Tour an

Foto: Andreas Hornoff

Kettcar spielen im Frühjahr und Sommer wieder Konzerte. Zehn Headliner- und Festivalshows hat die Indie-Institution aus Hamburg für die deutschsprachigen Raum angesetzt.

Zunächst spielen Kettcar im April vier Konzerte, neben den Metropolen ist darunter auch ein Auftritt im ostfriesischen Leer. Anschließend folgen im Juni und Juli (Open-Air-)Auftritte, teils auch in Österreich. Tickets gibt es direkt im Shop des Kettcar-Labels Grand Hotel van Cleef, einige Shows sind anscheinend bereits ausverkauft; bei den drei Großstadt-Terminen hatten jene Fans Vorkaufsrecht, die schon Tickets für die ausgefallenen Januar-Konzerte erworben hatten. Besucher sollten sich in jedem Fall über die zum Konzerttermin gültigen Corona-Schutzmaßnahmen sowie weitere Zugangsvoraussetzungen auf der jeweiligen Webseite des Veranstalters informieren, ob also beispielsweise Masken-, Impf- und/oder Testpflicht gelten und nur kleine Taschen mitgebracht werden dürfen.

Kettcar hatten jüngst zusammen mit vielen Musiker-Kolleg*innen dazu aufgefordert, die Spendensammlungsaktion Tour D'Amour für die Ukraine zu unterstützen. Im vergangenen Jahr hatte sich die Band bereits zusammen mit vielen weiteren deutschen Acts für die Corona-Impfung eingesetzt.

Das aktuelle Album der Hamburger, "Ich vs. Wir", war bereits 2017 erschienen. Seitdem folgten noch die inhaltliche daran angebundene EP "Der süße Duft der Widersprüchlichkeit (Wir vs. Ich)" (2019) und Ende des gleichen Jahres das erste Livealbum "...und das geht so". Anschließend legten Kettcar eine Bandpause ein.

Ob die Band um Sänger und Gitarrist Marcus Wiebusch, Bassist Reimer Bustorff und Co. bereits an einem neuen Album arbeitet, ist bislang nicht bekannt.

Live: Kettcar

05.04. Leer - Zollhaus

10.04. Hamburg - Kampnagel

11.04. Berlin - Metropol

12.04. Köln - E-Werk

08.06. Leipzig - Parkbühne

09.06. Graz - Orpheum

10.06. Linz - Posthof

11.06. Langenberg - KGB

12.06. Mannheim - Maifeld Derby

02.07. Weyhe - Aufmucken gegen Rechts-Festival