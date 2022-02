Newsflash (Dave Grohl, Pantera, Jera On Air u.a.)

Foto: (c) Sony Music

Neuigkeiten von Dave Grohl, Pantera, Jera On Air, Crowbar, KRS-One, Denzel Curry, Bilderbuch und The Crystal Method.

+++ Dave Grohl hat am Interviewformat "Hot Ones" teilgenommen. In der Sendung auf dem Youtube-Kanal "First We Feast" interviewt Moderator Sean Evans prominente Personen, während sie Chicken Wings mit immer schärferen Soßen essen. Laut Angaben von Evans sei Grohl der meistgewünschteste Interview-Gast seines Publikums gewesen. In der 30-minütigen Folge reden Grohl und Evans unter anderem über die neue Foo Fighters-Horrorkomödie "Studio 666", über Grohls Eindrücke von der Band Alabama Shakes und über eine unperfektionistische Herangehensweise an das Songwriting des ehemaligen Nirvana-Drummers. Darüberhinaus trinken die Gesprächspartner im Verlauf der Folge trinken von Grohl mitgebrachte Cocktails, wodurch auch Moderator Evans sukzessive angetrunkener wird. In einem anderen Interview mit Howard Stern erzählte Grohl, dass er als Rockmusiker unter einem schlechten Gehör leide. Der Film "Studio 666" feierte gestern seine deutsche Premiere. Grohl nahm ihn zum Anlass, um ein filmbegleitendes Thrash-Metal-Album aufzunehmen. Im Sommer spielen Grohl und die restlichen Foo Fighters ihr aktuelles Album "Medicine At Midnight" (2021) auf Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Tickets für den Auftritt in Berlin gibt es bei Eventim.

Video: Hot Ones - "Dave Grohl Makes a New Friend While Eating Spicy Wings"

Live: Foo Fighters 2022

08.06. Berlin - Flughafen Tempelhof

10.06. Nickelsdorf - Nova Rock

14.06. Basel - St. Jakob-Park

+++ Panteras legendäres Album "Vulgar Display Of Power" bekommt zum 30-jährigen Jubiläum einen Graphic Novel. Das Buch wird aus verschiedenen Texten bestehen, die von den insgesamt 11 Songs des Platin-Albums adaptiert und inspiriert worden sind. Zahlreiche Musiker:innen haben an den Geschichten und Illustrationen mitgearbeitet, darunter unter anderem Alan Robert (Life Of Agony), Eric Peterson (Testament), Keith Buckley (Ex-Every Time I Die) oder auch der Autor des Beartooth-Graphic-Novels Tony Lee. Das Buch soll im September in verschiedenen Versionen erscheinen und ist ab sofort über Z2-Comics vorbestellbar. Pantera hatten bis zu ihrer Auflösung 2003 großen Anteil an der Entwicklung des modernen Metal. Der ehemalige Frontmann Philip Anselmo äußerte sich zur Veröffentlichung des Graphic Novels: "Wir sind wirklich glücklich und aufgeregt, dass dieser Graphic Novel für die Fans herauskommt und dass wir Teil von etwas Besonderem sind, was die Künstler und Schöpfer betrifft."

Instagram-Post: Pantera kündigen Graphic Novel an

+++ Das niederländischen Jera On Air-Festival hat einige Veränderungen im Line-up bekanntgegeben. Nach kurzfristigen Absagen von Hatebreed, Of Mice & Men, Modern Life Is War, Walls Of Jericho und Dreamstate haben die Veranstalter:innen nun neue Bands angekündigt. Für adäquaten Ersatz werden demnach Comeback Kid, Madball, No Turning Back und Holding Absence sorgen. Eine letzte Bestätigung soll in Kürze folgen. Zudem konnte man zusätzlich die Lokalmatadore Beachdog für die diesjährige Ausgabe gewinnen. Neben den genannten Bands sind bereits zahlreiche Größen der Punkrock-Szene für das Jera On Air bestätigt worden, darunter die Headliner The Hives, The Offspring und Rise Against. Tickets und weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Festivals.

Facebook-Post: Jera On Air gibt Änderungen im Line-Up bekannt

Jera On Air (2022)

23.06. Ysselsteyn - Agrobaan 15

24.06. Ysselsteyn - Agrobaan 15

25.06. Ysselsteyn - Agrobaan 15

+++ Crowbar haben ein Video zum neuen Song "Bleeding From Every Hole" geteilt. Dieser stammt vom kommenden Album, "Zero And Below", das die Sludge-Institution am 4. März über MNRK/Edel veröffentlicht. Sänger/Gitarrist Kirk Windstein sagte über den Track: "Ich liebe diesen Track wirklich. Es ist irgendwie seltsam, dass er vor der Covid-Epidemie geschrieben wurde, denn der Song beschreibt im Grunde, was so viele Menschen während des Lockdowns, dem Verlust der Arbeit und des sozialen Lebens durchgemacht haben. [...] Ich wollte zum Ausdruck bringen, dass es Menschen gibt, die das Gefühl haben, dass die Dinge hoffnungslos sind... aber am Ende wird es besser. Ihre innere Stärke ist da." Zuvor erschien bereits die Single "Chemical Godz".

Video: Crowbar - "Bleeding From Every Hole"

+++ KRS-One hat ein neues Album veröffentlicht. "I M A M C R U 1 2" wurde von dem US-Rapper selbst veröffentlicht und von dessen Sohn DJ Sun-One produziert. Das 17te Studioalbum von KRS-One ist vorerst nur als Download oder Stream verfügbar.

Album-Stream: KRS-One - "I M A M C R U 1 2"

+++ Denzel Curry hat die Single "Zatoichi" geteilt. Nach dem 2019 veröffentlichten Song "Psycho" ist es die zweite Zusammenarbeit mit dem Rapper Slowthai. "Zatoichi" beginnt mit einem wabernden Beat, der schnell an Intensität zulegt und ist darüberhinaus die zweite Auskopplung aus Currys kommendem Album "Melt My Eyez See Your Future". Im Musikvideo zieht Curry in den Dschungel, um in einer abgeschiedenen Gemeinschaft mit kargem Lebensstil Kampfkunst, Disziplin und Meditation zu lernen. Im Mai kommt der Rapper für Konzerte nach Deutschland, in die Schweiz und nach Luxemburg. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.

Video: Denzel Curry - "Zatoichi" (feat. Slowthai)

Stream: Denzel Curry - "Zatoichi" (feat. Slowthai)

Live: Denzel Curry 2022

10.05. Frankfurt - Zoom

12.05. Esch/Alzette - Rockhal Club

13.05. München - Backstage Werk

15.05. Berlin - Huxley's Neue Welt

17.05. Zürich - X-Tra

19.05. Hannover - Capitol

+++ Bilderbuch haben die Doppelsingle "Schwarzes Karma" und "Ab und Auf" geteilt. Die beiden Songs sind bereits die dritten und vierten Vorabveröffentlichungen der Österreicher aus ihrem kommenden Album "Gelb ist das Feld". Zuvor hatte das Quartett bereits die Songs "Nahuel Huapi" und "Daydrinking" inklusive Musikvideo geteilt. Ihr aktuelles Album "Vernissage My Heart" war im Februar 2019 erschienen. "Gelb ist das Feld" ist für den 8. April angekündigt und kann weiterhin vorbestellt werden. Mit dem Album sind Bilderbuch dann auch auf Tour und spielen dabei vornehmlich in klassischen Konzerthäusern und Philharmonien. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Bilderbuch - "Schwarzes Karma"

Stream: Bilderbuch - "Ab Und Auf"

Live: Bilderbuch (2022)

08.04. Hamburg - Elbphilharmonie | ausverkauft

10.04. München - Philharmonie | ausverkauft

11.04. Berlin - Philharmonie | ausverkauft

19.04. Wiesbaden - Kurhaus

20.04. Köln - Philharmonie | ausverkauft

22.04. Linz - Brucknerhaus | ausverkauft

24.04. Zürich - Kaufleuten

05.05. Wien - Arena Open Air | ausverkauft

06.05. Wien - Arena Open Air | ausverkauft

07.05. Wien - Arena Open Air

30.06. Graz - Schlossbergbühne Kasematten | ausverkauft

22.07. Graz - Schlossbergbühne Kasematten

+++ The Crystal Method haben die Single "Post Punk" mit Iggy Pop und dem Produzenten Hyper veröffentlicht. Es ist die erste Auskopplung aus dem kommenden Album "The Trip Out" des Electronica-Soloprojekts von Scott Kirkland. Iggy Pop tritt in Form von eingespielter Samples aus Jim Jarmuschs Dokumentarfilm "Gimme Danger" über die Band The Stooges auf, in denen er erklärt: "I don't want to be a punk, I don't want to belong to any of it". "The Trip Out" erscheint am 15. April und kann vorbestellt werden. Die letzte Platte von The Crystal Method war "The Trip Home" (2018).

Video: The Crystal Method, Hyper & Iggy Pop - "Post Punk"

Stream: The Crystal Method, Hyper & Iggy Pop - "Post Punk"

Cover & Tracklist: The Crystal Method - "The Trip Out"

1. "Watch Me Now"

2. "House Broken"

3. "Let's Trip Out"

4. "Chemical Mentalist"

5. "Free Play"

6. "Act Right"

7. "Frictio"

8. "Post Punk"