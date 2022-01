Coheed And Cambria kündigen neues Album "Vaxis II: A Window Of The Waking Mind" an

Foto: Jimmy Fontaine

Coheed And Cambria haben ihr neues Album "Vaxis II: A Window Of The Waking Mind" angekündigt - und erst Details dazu verraten.

Frontmann Claudio Sanchez und Co. hatten ihre Fans schon eine Weile warten lassen: Bereits 2020 sollen große Teile eines neuen Albums fertig gewesen sein, bis sich Sanchez entschied, das Material nochmal zu überarbeiten.

Nun wird es konkret: Die neue Coheed And Cambria-Platte "Vaxis II: A Window Of The Waking Mind" wird am 27. Mai via Roadrunner/Warner erscheinen. Cover und Tracklist sind bereits online verfügbar, sodass nun auch klar ist, dass die beiden 2021 veröffentlichten Songs "Shoulders" und "Rise, Naianasha (Cut The Cord)" Teil jener großen SciFi-Konzept-Erzählung sein werden, die natürlich auch der Nachfolger von "Vaxis – Act I: The Unheavenly Creatures" (2018) wieder pflegt. Die Platte soll sogar der zweite Teil eines fünf Kapitel umfassenden Handlungsbogens sein und folgt laut offiziellen Infos "einem Paar auf der Flucht vor tyrannischen Mächten und dessen mysteriöser Ergänzung".

Neben einer Veröffentlichung auf CD, Vinyl und digital ist die Platte auch als umfangreiches Boxset zu haben, das unter anderem eine "Quintillan Speaker Containment Unit"-Lampe, ein 96-seitiges Hardcover-Buch (konzipiert von Sanchez und seiner Frau Chondra Echert), ein Faltposter mit erweitertem Album-Artwork und eine "Black Card" beinhaltet. Mit letzterer haben Fans früher als alle Vorab-Zugriff auf Karten für Shows von Coheed And Cambria sowie früheren Einlass zu den Headliner-Shows der Band. Fans können die Box bereits bei der Band vorbestellen.

Während sich Fans in den USA im Februar und März auf die Band freuen dürfen, sind für Europa derzeit noch keine Konzerttermine bekannt.

Cover & Tracklist: Coheed And Cambria - "Vaxis II: A Window Of The Waking Mind"

01. "The Embers Of Fire"

02. "Beautiful Losers"

03. "Comatose"

04. "Shoulders"

05. "A Disappearing Act"

06. "Love Murder One"

07. "Blood"

08. "The Liars Club"

09. "Bad Man"

10. "Our Love"

11. "Ladders Of Supremacy"

12. "Rise, Naianasha (Cut The Cord)"

13. "Window Of The Waking Mind"