Podcast "Der Soundtrack meines Lebens": Folge 4 mit Katty Salié

VISIONS und sein Schwestermagazin MINT haben zusammen den Podcast "Der Soundtrack meines Lebens" gestartet. Darin erzählen Prominente von den Songs, Alben, Bands und musikalischen Momenten, die sie geprägt haben. Diese Woche ist bei uns Moderatorin und Journalistin Katty Salié zu Gast, für die ein Leben ohne Musik kaum vorstellbar ist.

Für unser neues Format "Der Soundtrack meines Lebens" spricht VISIONS-Redakteur Jan Schwarzkamp wöchentlich mit prominenten Persönlichkeiten über den Sound, der ihr Leben beeinflusst hat - irgendwo zwischen lockerer Unterhaltung und Nerd-Talk, immer ganz persönlich auf den jeweiligen Gast zugeschnitten.

In der heutigen Folge ist Katty Salié bei Jan zu Gast. Den meisten dürfte sie als Moderatorin des ZDF-Kulturmagazins "Aspekte" bekannt sein, für das sie seit 2012 vor der Kamera steht. Dass sie schon immer ein Gespür vor Musik hatte, beweisen ihre Zwischenstopps beim RBB-Jugendradio Fritz sowie beim WDR-Radiosender 1 Live. Bevor Salié in den 90ern musikalische sozialisiert wurde, sang und tanzte sie schon als Kind zu Blondie- und Abba-Singles aus der Plattensammlung ihres Bruders. Durch ein Pflichtpraktikums als Teil ihres Medienwissenschaft-Studiums kam sie erst nur zufällig zum Radio, worauf in kürzester Zeit - dank ihrer Passion zur Musik - ein ganze Karriere resultierte. Im Gespräch mit Jan erfahren wir außerdem alles über ihre Metalzeit, wie es war, ihr Idol Tori Amos zu treffen, welchen Musiker sie trotz ihrer langen Karriere und den vielen Gesprächspartner:innen immer noch gerne interviewen würde und wie Madonna indirekt dafür sorgte, dass sie in der Schulzeit stets bestens mit Süßigkeiten versorgt war.

Weitere Folgen hört ihr ab sofort jede Woche, freuen dürft ihr euch unter anderem auf anregende Gespräche mit Comedian Simon Gosejohann, Schauspieler Milan Peschel sowie Entertainer Tom Gaebel. In den vergangenen Wochen waren bereits Markus Kavka, Robert Stadtlober und Charly Hübner zu Gast. Alle Folgen findet ihr hier.

Webplayer: Der Soundtrack meines Lebens - "Folge 4"