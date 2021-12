Podcast "Der Soundtrack meines Lebens": Folge 3 mit Charly Hübner

Im Podcast "Der Soundtrack meines Lebens" verrät uns diese Woche Schauspieler und Autor Charly Hübner alles über die Kraft des Metal und warum es Anfang der 90er nichts mit einer Karriere als Musiker wurde.

Für unser Format "Der Soundtrack meines Lebens" spricht VISIONS-Redakteur Jan Schwarzkamp wöchentlich mit prominenten Persönlichkeiten über den Sound, der ihr Leben beeinflusst hat - irgendwo zwischen lockerer Unterhaltung und Nerd-Talk, immer ganz persönlich auf den jeweiligen Gast zugeschnitten.

Auf unsere ersten Gäste Markus Kavka und Robert Stadlober folgt heute Charly Hübner. Für Fernsehdeutschland ist er vor allem Kommissar Bukow vom Rostocker "Polizeiruf 110". Aber auch schon davor wurde er einem breiten Publikum durch seine Rolle in dem Oscar-prämierten Film "Das Leben der Anderen" (2006) bekannt. Was man ihm in all seinen Rollen anmerkt: Er spielt Kömodie sowie Drama stets mit größter Leidenschaft. Mindestens genau so leidenschaftlich ist Hübner, wenn es um Musik geht. Nicht nur stand er 2017 bei "Wildes Herz", der Doku über die linkspolitsche Punkband Feine Sahne Fischfilet, selbst hinter der Kamera, er veröffentlichte mit "Charly Hübner über Motörhead oder Warum ich James Last dankbar sein sollte" im Oktober auch eine Autobiografie über seine musikalische Sozialisierung. Er verriet Jan aber nicht nur, was es mit Motörhead und dem Sänger auf sich hat, sondern auch, was Kreator, Death und Jazzmusik gemeinsam haben. Außerdem gibt er preis, warum er eine Schauspielkarriere einer Karriere in der Musik vorzog.

