Maifeld Derby bestätigt zweite Bandwelle mit Amyl & The Sniffers, Kettcar und mehr

Foto: Maifeld Derby

Zusammen mit einer Reihe namenhafter Acts wurde außerdem einen vierter Festivaltag für das Maifeld Derby bekanntgegeben.

Das Maifeld Derby kehrt nach der Verlegung in diesem Jahr auf den September wieder auf einen Termin in der ersten Jahreshälfte zurück. Neu ist diesmal mit dem Donnerstag ein vierter Festivaltag. Vom 9. bis 12. werden in Mannheim dann Acts aller möglichen Genres zu sehen sein.

Neben den bereits bestätigten King Gizzard & The Lizard Wizard, den Kings of Convenience oder auch Caribou und den Petrol Girls sind nun auch weitere Bands bestätigt worden. Amyl & The Sniffers bringen dabei ihr gerade erschienenes Album "Comfort To Me" mit, während Kettcar nach ihrer Live-Pause auch auf die Bühne in Mannheim zurückkehren werden. Das Noise-Duo Dÿse weitet zudem seine Tour im Frühjahr aus und auch die Battles um Ex-Helmet-Mitglied John Stanier werden auf dem Maimarktgelände zu sehen sein.

Zusätzlich bestätigt sind unter anderem London Grammar, Arlo Parks, Bonobo, Enola Gay und Chet Faker. "Early-Horse-Tickets" der ersten Stufe gibt es aktuell für 140 Euro über den Festivalshop. Tageskarten gibt es ab 55 Euro.

Instagram: Maifeld Derby 2022 Line-Up

Live: Maifeld Derby 2022

09.06-12-06. Mannheim - Maimarktgelände