Green Day streamen neuen Song "Holy Toledo!"

Green Day haben die neue Single "Holy Toledo!" veröffentlicht. Die mischt einmal mehr bandtypischen Punkrock mit Retro-Charme.

Im Intro klingt Green Day-Frontmann Billie Joe Armstrong zu ein paar lang klingenden Klavierakkorden noch ein wenig melancholisch und in den Background gemischt - bis nach dreißig Sekunden der fröhliche, von Handclaps verzierte und 60s-Einflüssen durchzogene Pop-Punk-Song losbricht. "We're hell raisers/ Death wish cravers/ We're running with razor blades" singt Armstrong dann auf seine ewig adoleszente Art und Weise, und liefert mit seinen Kollegen hier einen der besten Green-Day-Songs seit längerer Zeit ab.

Der neue Track gehört zum Soundtrack der Filmkömodie "Mark, Mary & Some Other People" von Regisseurin Hannah Marks, in der es um eine offene Beziehung geht. Der Film startet heute in den USA im Kino und auf Streaming-Plattformen.

Nach "Here Comes The Shock" und "Pollyanna" ist "Holy Toledo!" die dritte Green-Day-Single dieses Jahres. Ein neues Album ist jedoch noch nicht angekündigt, das aktuelle Werk "Father Of All Motherfuckers" stammt von 2020. Zuletzt hatten die Kalifornier ihr Session-Archiv gesichtet und ihre "BBC Sessions" auf einer Platte gebündelt, die im Dezember erscheinen wird.

Im Sommer 2022 sind Green Day auf Europa-Tour mit Weezer und zum Teil auch Fall Out Boy, zudem spielen sie Festivals.

Stream: Green Day - "Holy Toledo!"

Live: Green Day

01.06. Berlin - Wuhlheide (+ Weezer)

03.-05.06. Nürburg - Rock Am Ring

03.-05.06. Nürnberg - Rock Im Park

19.06. Wien - Ernst-Happel-Stadion (+ Weezer & Fall Out Boy)