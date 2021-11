VISIONS Premiere: Kill Her First teilen Video zu "This Ain't A Cherry-Picking Party", kündigen EP an

Foto: Angela Regenbrecht

Die neue Single der Berliner Metalcore-Formation feiert Emanzipation und selbstbestimmtes Handeln. Statt sich an ihre angestammte DIY-Optik zu klammern, polieren Kill Her First ihr Musikvideo zur neuen Single auf Hochglanz.

Zunächst nur zu viert gründeten sich die Berlinerinnen Kill Her First 2007 und sahen sich damals in der männlich dominierten Hardcore-Szene in der Unterzahl. Ein Jahr später nahmen sie im Osnabrücker Burning Flag Studio des Waterdown-Schlagzeugers Philipp Meyer ihre erste EP "Insidher" auf, zwei Jahre darauf folgte das Debütalbum "Anatomy 101".

Ihre darauffolgende EP "Kill Her Sexismracismhomophobia First" weckte dann das Interesse von dem französischem Label Krod (u.a. Dream Nails, Elm Tree Circle). Unter Vertrag sollte 2020 eigentlich ein Album folgen.

Auf dem Weg veränderte das ehemalige All-Female-Quartett sein Line-Up: Heute stehen neben den Sängerinnen Gerox "Gero" Crocianelli und Giulia Campagna, sowie der Bassistin Jana Calvi auch die Gitarristin Sophie Schwalbe und der Schlagzeuger David Lütke mit auf der Bühne. Gemeinsam traten sie bereits mit genreverwandten Bands wie Blood Command oder Walls Of Jericho auf.

Nun kündigen Kill Her First ihre neue EP "Empty Hands" an, welche am 3. Dezember erscheint. Woraus auch die bereits veröffentlichte Single "Borders" stammt. Ihr neuester Song "This Ain't A Cherry-Picking Party" handelt davon, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Musikalisch verschwinden darin die ohnehin unscharfen Grenzen zwischen verwandten Subgenres: Crocianellis Growls werden durch Campagnas melodischen Klargesang ergänzt und schaffen eine moderne Metalcore-Dynamik; Schwalbe wechselt mehrfach zwischen thrashigen Gitarrenriffs und melodischen Punk-Powerchords.

Das Musikvideo zeigt eine Performance im dunklen Studio, mit pulsierenden Lichteffekten und wilden Kameraschwenks. Obwohl vorherige Clips der Band eine DIY-Ästhetik hatten, wollte die Band laut Crocianelli etwas ganz anderes probieren: "Wir wollten die Wucht der Musik auch im Auge haben. Man kann das Video einfach nicht anschauen, ohne mit zu wippen, das war das Ziel!"

Die EP "Empty Hands" kann bereits vorbestellt werden.

Video: Kill Her First - "This Ain't A Cherry-Picking Party"

Cover & Tracklist: Kill Her First - "Empty Hands" (EP)

01. "This Ain't A Cherry-Picking Party"

02. "All Wealth Is Fiction"

03. "Borders"

04. "Dead Between The Lines"