Draußen! Die Alben der Woche

Freitag ist Plattentag - und wir stellen euch wie gewohnt die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche vor. Mit Illuminati Hotties, Pond, Ministry, Explosions In The Sky und Blaske.

Platte der Woche: Illuminati Hotties - "Let Me Do One More"

Mit "Let Me Do One More" feiern die Illuminati Hotties nach Streit mit ihrem alten Label nun die erste Platte auf Frontfrau Sarah Tudzins eigenem Label Snack Shack. Zu hören gibt es darauf warmen Indie mit energetischen Hooks und Mitsing-Potential. Gelegentliche Ausflüchte in den Garage-Sound aus dem Vorgänger "Free I.H.: This Is Not The One You've Been Waiting For", dazu Texte bei denen man Tudzins schelmisches Grinsen praktisch durch die Lautsprecher "sehen" kann. "Let Me Do One More" ist eine abwechslungsreiche Achterbahnfahrt, die den Sommer – zumindest musikalisch – noch etwas länger andauern lässt.

Album-Stream: Illuminati Hotties - "Let Me Do One More"

Pond - "9"

Auf ihrem neunten Studioalbum innerhalb von 12 Jahren vermischen Pond ihren detailverliebten Psychedelic-Rock mit Pop und Dance-Elementen. Das Kollektiv um die Tame Impala-Mitglieder Kevin Parker, Jay Watson sowie Nick Allbrook zeigt sich auf "9" äußerst kreativ darin, ihre Unbekümmertheit und Spaß bei den Aufnahmen zu vermitteln.

Ministry - "Moral Hygiene"

Die Industrial-Metal-Veteranen um Al Jourgensen zeichnen sich auch auf ihrem 15. Album durch Beständigkeit aus. Inhaltlich beschäftigt sich "Moral Hygiene" demnach wieder mit Politik und gesellschaftlichen Themen - diese sind diesmal durch den Lockdown geprägt. Musikalisch zeigen Ministry wieder die gesamte Bandbreite ihres Genres.

Explosions In The Sky - "Big Bend (An Original Soudntrack For Public Television"

Mit ihrem neuen Album können die Texaner Explosions In The Sky den Punkt "Musik für einen Film" von ihrer Bucket List streichen. Der sphärische Post-Rock untermalte im Februar die US-amerikanische Naturdokumentation "Big Bend: The Wild Frontier of Texas" und lässt die Faszination von Flora und Fauna auch ohne Bildschirm lebendig werden.

Blaske - "Vom Schwinden der Dinge"

An Punk-Geschrammel mangelt es "Vom Schwinden der Dinge" nicht. Das Debüt der Berliner Blaske ist politisch, intim und philosophisch. Die Melodramatik bleibt Geschmackssache, aber der Plan könnte funktionieren: Mit möglichst viel Pathos zur Revolution.

