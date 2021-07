Touché Amoré, Pup und andere covern "Where is My Mind?" (Pixies)

Die Metal-Show "Two Minutes To Late Night" hat ihrer "Bedroom Covers"-Serie einen weiteren großartigen Eintrag hinzugefügt: Mitglieder von Bands wie Touché Amoré, Pup und Bloodbather haben sich den Pixies-Hit "Where Is My Mind?" vorgeknöpft - und ihn in einen Hardcore-Smasher verwandelt.

Seit Pandemie-Beginn hat Two Minutes To Late Night regelmäßig Coverversionen veröffentlicht, für die einzelne Musiker Zuhause ihre Spuren einspielten, die anschließend zu Allstar-Tracks und -Videos zusammengefügt wurden. Zuletzt hatten sich etwa Musiker von Cave In und Poison The Well an Metal-Covern versucht und Mitglieder von Danzig, The Hellacopters und Black Tusk Jefferson Starship neu interpretiert.

Das 44. Cover der Serie widmet sich nun einem echten Klassiker: "Where Is My Mind?" von den Pixies erklingt hier im urbanen Hardcore-Sound. Kein Wunder bei den Beteiligten: Am Mikrofon steht Touché Amoré-Frontmann Jeremy Bolm, Steve Sladkowski (Pup) und Salem Vex (Bloodbather) spielen Gitarre, Jon Lhaubouet (Vein.FM) übernimmt den Bass und Colin Young (Twitching Tongues) sitzt am Schlagzeug. Zudem steuert Two-Minutes-To-Late-Night-Gastgeber Jordan Olds alias Gwarsenio Hall Gitarre und Background-Gesang bei. Und in einem Cameo-Auftritt zu Beginn spielt US-Profi-Wrestler Orange Cassidy auf die Verwendung von "Where Is My Mind?" in einer Schlüsselszene von David Finchers Kultfilm "Fight Club" an.

"Where Is My Mind?" sticht dabei selbst unter den vielen guten Coversongs von Two Minutes To Late Night heraus: Vor allem Bolms emotionale Gesangsperformance am Mikro, mit der er hier auf dem Video-Screenshot festgehalten ist, macht den unkaputtbaren Song in dieser Fassung zu einem echten Genuss jenseits augenzwinkernder Unterhaltung, funktioniert aber auch als solche.

Two Minutes To Late Night finanziert sich vor allem durch Spenden, wer das Projekt unterstützen möchte, findet auf der offiziellen Seite diverse Links.

Video: Two Minutes To Late Night - "Where Is My Mind?" (Pixies-Cover)