Frank Carter & The Rattlesnakes kündigen Album "Sticky" an, teilen Lyric-Video zum Titeltrack

Foto: Jenny Brough

Es kündigte sich bereits an, aber nun gibt es Klarheit: Frontmann extraordinaire Frank Carter und seine Rattlesnakes wollen Mitte Oktober ihr viertes Album seit 2015 veröffentlichen. Darauf gibt es einige Gäste.

Ende April wurde bereits klar, dass etwas im Busch ist, denn da stellten Frank Carter & The Rattlesnakes ihren neuen Song "My Town" vor, bei dem Idles-Frontmann Joe Talbot zu Gast ist.

Nun gibt es Gewissheit: Der rothaarige Superfrontmann wird mit seiner Band am 15. Oktober das Album "Sticky" veröffentlichen. Es ist das vierte seit dem Debüt "Blossom" von 2015. Neben Talbot gibt es noch einige weitere Gäste auf den insgesamt zehn Tracks: gleich zweimal Electroclash-Künstlerin Elliot Brett alias Lynks, Sängerin Cassyette sowie Primal Screams Bobby Gillespie.

Zum Titeltrack "Sticky" gibt es auch schon ein Lyric-Video. Der Song handelt davon, "betrunken um 3 Uhr morgens an der Bushaltestelle" zu hängen, so Carter. "Du weißt, dass es keine weiteren Busse gibt, aber du sitzt da trotzdem, weil du zu voll bist, um deine Optionen abzuwägen. Dein Kebab liegt auf dem Boden, da ist ein Stella (Bier) in deiner Jackentasche, und du wirst von einem dreckigen kleinen Fuchs geweckt, der deine Schuhe frisst."

Im Januar 2022 wollen Frank Carter & The Rattlesnakes dann für vier Konzerte nach Deutschland kommen. Der Vorverkauf startet am 14. Juli exklusiv auf Eventim.

Lyric-Video: Frank Carter & The Rattlesnakes - "Sticky"

Stream: Frank Carter & The Rattlesnakes - "Sticky"

Cover & Tracklist: Frank Carter & The Rattlesnakes - "Sticky"

01. "Sticky"

02. "Cupid’s Arrow"

03. "Bang Bang" (feat. Lynks)

04. "Take It To The Brink"

05. "My Town" (feat. Joe Talbot)

06. "Go Get A Tattoo" (feat. Lynks)

07. "Off With His Head" (feat. Cassyette)

08. "Cobra Queen"

09. "Rat Race"

10. "Original Sin" (feat. Bobby Gillespie)

VISIONS empfiehlt:

Frank Carter & The Rattlesnakes

26.01. Köln - Live Music Hall

01.02. Berlin - Astra Kulturhaus

17.02. Hamburg - Markthalle

18.02. München - Backstage