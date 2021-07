Nathan Gray (Boysetsfire) teilt "Rebel Songs" mit Tim McIlrath (Rise Against), kündigt Soloalbum an

Foto: Sven Hoppmann

Boysetsfire-Frontmann Nathan Gray will Mitte November sein drittes Soloalbum "Rebel Songs" veröffentlichen. Den Titelsong, ein Duett mit Tim McIlrath, teilt er jetzt schon.

Nathan Gray, hauptberuflich Sänger von Boysetsfire, war fleißig in den vergangenen Monaten. Im Oktober vergangenen Jahres erschien zunächst das Stück "Say Anything" mit Frank Turner, Anfang März der Song "What You Mean" zusammen mit Red Tape Parade und Ende Mai mit "Monsters" eine Kooperation mit Blackout Problems.

Tatsächlich wird keiner dieser Songs Teil von Grays am 12. November via End Hits erscheinendem dritten Soloalbum sein. "Rebel Songs" soll trotzdem mit Kooperationen aufwarten. Das deutet bereits der Titelsong an, den es ab jetzt im Stream (und in Kürze auch als Video) zu hören gibt. Bei dem Stück wird Gray von Tim McIlrath, Sänger von Rise Against, unterstützt.

Das Stück ist ein hymnischer, elektrifizierter Heartland-Rock-Song, der die zwei charismatischen Sänger routiniert miteinander vereint.

"Rebel Songs" lässt sich jetzt schon vorbestellen. Es erscheint unter anderem als Deluxe-LP im Gatefold inklusive zweier Flexi Discs, als einfache LP im Gatefold mit Siebdruck-Cover oder im Gatefold sowie in verschiedenen Bundles mit Tasse - und natürlich als Digipack CD.

Ab Anfang Dezember will Gray zusammen mit The World Is A Beautiful Place And I Am No Longer Afraid To Die und Shoreline auf Europa-Tour kommen, auf der neun Dates im deutschsprachigen Raum geplant sind.

Stream: Nathan Gray feat. Tim McIlrath - "Rebel Songs"

Video: Nathan Gray feat. Tim McIlrath - "Rebel Songs" (Teaser)

VISIONS empfiehlt:

Nathan Gray + The World Is A Beautiful Place + Shoreline

03.12. Bochum - Matrix

09.12. Chemnitz - AJZ

10.12. Hannover - Musikzentrum

11.12. Schweinfurt - Stattbahnhof

12.12. Karlsruhe - Jugendzentrum Weisse Rose

13.12. Lindau - Club Vaudeville

14.12. Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

15.12. Salzburg - Rockhouse

16.12. Zwiesel - Jugendcafe