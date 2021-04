VISIONS Premiere: Sludge-Metal-Band Somnuri teilt Video zu "Tooth & Nail"

Die Sludge-Metal-Formation Somnuri aus Brooklyn veröffentlicht mit "Tooth & Nail" einen zweiten Vorgeschmack auf das kommende Album "Nefarious Wave".

Vier Jahre nach dem 2017er Debüt "Somnuri" veröffentlichen Somnuri im Juni ihr zweites Album "Nefarious Wave". Die Band, die sich aus Ex-Mitgliedern von Blackout und Family zusammensetzt, erweitert wuchtigen Sludge Metal um vetrackte Progressive- und sphärische Post-Metal Anleihen. Damit erinnern Somnuri an das Frühwerk von Bands wie Mastodon, Baroness, High On Fire oder auch Isis.

Im Vergleich zur ersten Single "Beyond Your Last Breath" ist "Tooth & Nail" deutlich härter und direkter. Hier beziehen sich Somnuri stärker auf die Hardcore-Punk-Wurzeln des Genres um den Sound von Bands wie Black Flag und Melvins. Treibender Punk wechselt sich mit brutalen, langsamen Doom-Walzen ab.

Den rohen Sound von "Tooth & Nail" fangen Somnuri auch im Video (Achtung: Epilepsie-Warnung) ein. Das inszeniert die Band mit viel Bildrauschen und Strobo-Licht und Frontmann Justin Sherrell wie die Albtraum-Stimme aus dem eigenen Kopf. "'Tooth & Nail' hat sich immer wie ein Exorzismus von Dämonen angefühlt", kommentiert der Sänger und Gitarrist. "Der Song ist sprunghaft und kommt auf den Punkt. Inhaltlich befasse ich mich mit meinem Kampf, gesunde Beziehungen zu führen - sowohl innige Freundschaften die nicht fortführbar waren, als auch eine romantische Beziehung, die zu der Zeit auseinanderfiel."

"Nefarious Wave" erscheint am 4. Juni über Blues Funeral und kann unter anderem auf farbigem Vinyl vorbestellt werden.

Video: Somnuri - "Tooth & Nail"