The Picturebooks teilen Song "Here's To Magic" mit Refused-Sänger Dennis Lyxzén

Verstärkt um das The Major Minor Collective veröffentlichen The Picturebooks einen Song mit Dennis Lyxzén hinterm Mikro. Das Video dazu erscheint heute Abend, im Stream gibt's den Song schon jetzt.

Die Gütersloher Garage-Blueser The Picturebooks haben ein Teamwork in der Pipeline. Gemeinsam mit The Distillers-Bassist Ryan Sinnott, Refused-Sänger Dennis Lyxzén und Schlagzeuger Sven Pollkötter (seit 2014 Dozent für Schlagzeug, Fachdidaktik und Literaturkunde an der Musikakademie der Stadt Kassel) haben sie sich Verstärkung dazugeholt. Die nennt sich: The Major Minor Collective.

Um Lyxzén aufzunehmen, sind die Picturebooks bis in dessen nordschwedische Heimatstadt Umeå gereist und haben es sich für die Aufnahmen im Proberaum von Refused eingerichtet. Pollkötter wiederum ist Schlagzeug-Mentor von Picturebooks-Rhythmusgeber Philipp Mirtschink - im Song hören wir also beide Schlagzeug spielen.

"Here's To Magic" nennt sich der kooperative Song. Das knapp viereinhalbminütige Stück klingt wie eine Mischung aus Tribal-Beats getriebenem Picturebooks-Blues mit offensichtlichem Refused-Einschlag. Der prominent angeführte Befehl "Now testify" ruft zudem Rage Against The Machines Song "Testify" ins Gedächtnis.

The Picturebooks hatten kürzlich die Compilation "The Early Years" herausgebracht, die auch bisher unveröffentlichtes Material enthielt.

Stream: The Picturebooks & The Major Minor Collective feat. Dennis Lyxzén - "Here's To Magic"

Video: The Picturebooks & The Major Minro Collective feat. Dennis Lyxzén - "Here's To Magic"

Lyrics:

There’s a vision to be seen

In the darkness come to me

There’s a reason to stay on course

To light the fuse and rekindle the source

There is magic in these words

Casting spells to the herd

There’s a vision towards an end

Send it out - send send send

Now testify

Now testify

Embracing the sound

The need to stay alive

Now testify

Now testify

Born with bloodshot eyes

Strangled by dead time

Now testify

Now testify

That we’ve had enough

We’re breaking out tonight

Now testify

Now testify

Yeah

There is magic in these words

Casting spells to the herd

There’s a vision towards an end

Send it out - send send send

Now testify

Embracing the sound

The need to stay alive

Now testify

Born with bloodshot eyes

Strangled by dead time

Now testify

That we’ve had enough

We’re breaking out tonight

Now testify

Here’s to magic

Here’s to soul

Here’s to magic

Let’s take control