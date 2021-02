VISIONS Premiere: Kavrila zeigen Video zu neuem Song "Sunday"

Die Hamburger Doom-Punks Kavrila zeigen ein Musikvideo zu ihrem neuen Song "Sunday". Der stammt von der kommenden EP "Rituals III", die den Abschluss der dreiteiligen "Rituals"-Reihe bedeutet.

Das Video beginnt mit einem Zitat der Singer/Songwriterin Torres, das von einem ruhigen Intro begleitet wird. Anschließend eine verwirrte Person auf einem Feld, die einen Sack über dem Kopf trägt, ähnlich dem, den Jason Voorhees im zweiten Teil der "Freitag der 13."-Reihe trägt. Auch der Rest des komplett in Schwarz-weiß gedrehten Videos hangelt sich an Horrorfilm-Ästhetik lang. Es zeigt gruselige Treppenaufgänge, verwackelte Bilder aus Wäldern und Krähen, die unheimlich umherfliegen. Am Ende des Videos sehen wir eine Schlinge, die über den Boden gezogen wird - ein Symbol, das sich auch auf dem Cover zur kommenden EP wiederholt.

Der Song "Sunday" ist - abgesehen von dem entspannten Intro - eine krachende Kreuzung aus Hardcore-Punk und Sludge-Metal, wie man ihn von den Hamburgern gewohnt ist. Die Düsternis des Videos spiegelt sich auch in der Musik und dem Text des Songs wider: "Supposed to be the best time/ Turns out to be the day I die".

"Rituals III" ist, wie schon der Name sagt, der dritte Teil der "Rituals"-EP-Serie, die Kavrila 2016 begonnen hatten und die jetzt als Trilogie zum Abschluss bringen. Das Ende der Trilogie könnte natürlich auch ein Zeichen für neue Projekte der Band sein, wie sie in einer Pressemitteilung anmerkt.

"Rituals III" erscheint am 26. März und ist als Vinyl oder als CD, zusammen mit den anderen "Rituals"-Teilen beim Label Narshardaa erhältlich.

Video: Kavrila - "Sunday"

Cover & Tracklist: Kavrila - "Rituals III"

01. "Sunday"

02. "Equality"

03. "Longing"

04. "Elysium"