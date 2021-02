Greta Van Fleet streamen neuen Song "Heat Above"

Foto: Alysse Gafkjen

Greta Van Fleet haben den neuen Song "Heat Above" online veröffentlicht. In dem schlägt die Band einen feierlichen, fast sommerlichen Ton an.

Langgezogene Orgeltöne, ein paar Streicher, sonnengebräunte Akustikgitarren und der markante Gesang von Josh Kiszka formen einen lockeren, lebensbejahenden, teils gar triumphalen Retrorock: Greta Van Fleet lassen mit ihrer neuen Single "Heat Above" ein bisschen Sonne in den eiskalten Winter. Und das bewusst, wie Bassist und Keyboarder Sam Kiszka erklärt: "Es gibt immer noch jede Menge Liebe in der Welt, auch wenn es manchmal nicht so aussehen mag. Daher geht es in 'Heat Above' darum, gemeinsam nach den Sternen zu greifen."

Der Track ist der nächste Vorgeschmack auf das zweite Album der Band, "The Battle At Garden's Gate", das am 16. April erscheinen wird. Mit dem fast sieben Minuten langen "Age Of Machine" hatte die Band aus Frankenmuth, Michigan bereits Ende vergangenen Jahres den Aufgalopp zur neuen Platte eingeläutet. Zum Song war danach auch noch ein Musikvideo erschienen. Noch etwas früher war "My Way, Soon" erschienen, das mutmaßlich ebenfalls auf der neuen Platte zu finden sein wird.

Greta van Fleet hatten nach ihrem Debüt "Anthem Of The Peaceful Army" (2018) eigentlich schon 2019 den Nachfolger veröffentlichen wollen, der kam dann jedoch nicht.

Stream: Greta Van Fleet - "Heat Above"