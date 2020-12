Chris Cornell: Neues Coveralbum "No One Sings Like You Anymore" veröffentlicht

Foto: Andrew Stuart

Chris Cornells Familie hat heute mit "No One Sings Like You Anymore" überraschend ein Coveralbum des verstorbenen Soundgarden-Sängers herausgebracht. Es steht ab sofort digital zur Verfügung.

Rund dreieinhalb Jahre nach seinem Tod hören wir Chris Cornells Stimme auf "No One Sings Like You Anymore". Laut der Pressemitteilung handelt es sich dabei um das letzte fertiggestellte Album vor seinem Tod. Es enthält zehn Coversongs von Künstler:innen wie John Lennon, Janis Joplin oder Prince, die Cornell inspiriert haben.

"Dieses Album ist so besonders, weil es ein komplettes Werk mit Kunst ist, die Chris von Anfang bis Ende kreiert hat. Seine Wahl der Cover gibt einen persönlichen Blick in seine Lieblingskünstler und die Songs, die ihn berührten. Er konnte es nicht erwarten es zu veröffentlichen", sagte Cornells Witwe Vicky Cornell in einem Statement.

"No One Sings Like You Anymore" ist ab heute digital erhältlich. Am 19. März erscheint das Album dann bei Universal auf CD, Vinyl und Picture Disc. Im Sommer war bereits sein Guns N' Roses-Cover "Patience" mit einem Musikvideo erschienen.

Stream: Chris Cornell - "No One Sings Like You Anymore"

Instagram-Post: Ankündigung von "No One Sings Like You Anymore"