Foo Fighters: Neues Album offenbar in den Startlöchern

Die Ankündigung der neuen Foo Fighters-Platte naht offenbar: Im Netz finden sich diverse Teaser, die bald kommende Infos und/oder Musik des 10. Studioalbums der Band um Dave Grohl andeuten.

Zunächst waren in den vergangenen Tagen in Hollywood und Los Angeles Teaser mit dem Foo Fighters-Logo und einem symbolischen "X" für das zehnte Studioalbum der Band um Dave Grohl auf Leuchtreklamen sowie an Hauswände projiziert aufgetaucht. In einem Clip tauchte zudem ein brennender Sarg in Schwarz-Weiß auf, der einigen Usern zeitweise angezeigt wurde, wenn sie auf Spotify Foo-Fighters-Klassiker wie etwa "The Pretender", "These Days" oder "Best Of You" abspielten.

Spekulation über baldige Neuigkeiten zur neuen Platte wurden außerdem davon befeuert, dass die Foo Fighters für Samstag, den 7. November beim US-amerikanischen Traditions-Comedy-Format "Saturday Night Live" - in diesem Fall moderiert von Comedian Dave Chapelle - als musikalischer Gast gebucht sind. Fans spekulieren, die Band werde dort neue Musik präsentieren.

Zu guter Letzt haben sich auch die Foo Fighters selbst eingeschaltet: Ein 30-sekündiges Teaser-Video zeigte das farblich verfremdete Auge von Gitarrist Pat Smear, versehen mit dem Hashtag #LPX und unterlegt mit einem Bass-Drum- und Handclap-Beat. Kurz darauf erschien ein ähnlicher Clip mit Drummer Taylor Hawkins, bei dem nun neben Bass-Drum und Handclaps beziehungsweise Fingerschnipsen vollständiges Schlagzeugspiel zu hören war. Vermutlich werden weitere Videos folgen, in denen jeweils ein wenig mehr vom zugehörigen Song zu hören ist, bis das vollständige Stück online erscheint.

Die Foo Fighters hatten bereits im Februar 2020 verkündet, die Arbeit an ihrem neuen Album sei abgeschlossen; mutmaßlich hatte die Coronavirus-Pandemie einen Release des heiß erwarteten Albums verzögert. Den Sound des Nachfolgers zum 2017 veröffentlichten "Concrete And Gold" verglich Dave Grohl später unter anderem mit David Bowies "Let's Dance"-Album und sagte, die Platte sei voller "hymnenhafter, großartiger Rocksongs zum Mitsingen".

Neben einem digitalen Fanzine hatte die band ihre Anhänger zuletzt mit einem Nachklapp zum legendären "Fresh Pots!"-Video bei Laune gehalten.

Tweets: Foo Fighters teasern neue Platte

Social-Media-Post: Hinweise aufs neue Foo Fighters-Album