VISIONS empfiehlt: Maifeld Derby verkündet erste Acts für 2021

Nach der Pause in diesem Jahr bereitet das Maifeld Derby seine Rückkehr im Juni 2021 vor: Die erste Künstler stehen fest, am Hygienekonzept wird gearbeitet.

Bis vor Kurzem hatten die Macher des Maifeld Derby, allen voran Booker Timo Kumpf, noch Ausschau nach diversen Ausweichlocations gehalten. Aber nun soll das 10. Maifeld Derby vom 11. bis 13. Juni in der gewohnten Form an der Pferderennbahn des Mannheimer Maimarktgeländes stattfinden. "Gewohnt" bedeutet natürlich, dass das Event an die derzeit geltenden Umstände angepasst wird: "Wir arbeiten bereits an einem umfassenden Hygienekonzept, insbesondere einer 'Open Air only'-Option", so Kumpf.

Eine erste Welle mit bestätigten Bands ist bereits rausgegangen, wie unter Kumpfs Ägide üblich geschmackvoll und Indie-orientiert. "Mit Caribou können wir bereits einen langjährigen Wunschheadliner ankündigen", freut sich Kumpf. Außerdem dabei sind unter anderem Singer/Songwriterin Sophie Hunger, Turntable-Veteran DJ Shadow, die Indie-Rocker Diiv und Rolling Blackouts Coastal Fever, die Londoner Grunge-Indierocker*innen Sorry, die progressive Singer/Songwriterin Deradoorian und viele mehr dabei. Das gesamte bisherige Line-up findet ihr auf der offiziellen Webseite des Festivals.

Tickets und Merch gibt es nur exklusiv im Festival-Shop - zunächst nur als Hardtickets und per Vorkasse. Die Tickets kosten 100 Euro inklusive aller Gebühren (exkl. Versand) und freier Fahrt im VRN-Netz. Camping steigt auf 20 Euro pro Person und Wohnmobil auf 25 Euro pro KFZ/Wohnwagen. Die Tickets sind hinsichtlich der Anwesenheitsdokumentation vorsorglich personalisiert, Namen können vorher noch geändert werden. Alle Daten werden nur für diesen Zweck verwendet und gelöscht, sobald es nicht mehr erforderlich ist. Sollte sich die Situation nicht verbessern und eine Durchführung aufgrund der Pandemie nicht möglich sein, dann werden die Tickets zurückerstattet. Hier wird lediglich die Systemgebühr von 5 Euro einbehalten (bei den Campingtickets je 2,50 Euro). Alle Bestellungen werden Anfang November 2020 verschickt, kaufen könnt ihr sie direkt im Maifeld-Shop.

Wer sich durch die bisher bestätigten Künstler hören will, der kann das via You-Tube-Playlist oder via Spotify tun.

