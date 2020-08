Die Ärzte kündigen neues Album "Hell" an, zeigen Video zu "Morgens Pauken"

Foto: Screenshot Youtube

Die Ärzte haben heute wie geplant die Seven-Inch "Morgens Pauken" veröffentlicht, zu dessen Titelsong es ein Video zu sehen gibt. Gleichzeitig nutzt die beste Band der Welt die Gelegenheit, um endlich ihr neues Album "Hell" anzukündigen.

Der lang erwartete "Auch"-Nachfolger erscheint am 23. Oktober beim Ärzte-Label Hot Action Records. Die vor ein paar Wochen angekündigte Seven-Inch "Morgens Pauken" ist heute erschienen - und damit gibt es auch die erste offizielle Single mit gleichem Namen im Stream zu hören.

"Einfach alles ist Punk", proklamiert die Band darin mit Roboterstimmen, "Du betrügst bei Blinde Kuh/ Und du likest die CDU/ Hast 'nen Pelzmantel im Schrank/ Du bist Punk". Im dazugehörigen Videoclip spielt das Musikertrio Godzilla in einer Miniaturstadt, in der es unter anderem eine "Planet Bank"-Filiale gibt.

Auf der B-Seite von "Morgens Pauken" befindet sich der Song "Ein Lied für Jetzt", den die Ärzte ganz nah am Zeitgeschehen in Quarantäne aufnahmen. Insgesamt 61 Minuten neues Songmaterial liefert uns das neue Album "Hell". Laut diverser Online-Shops verteilt sich das auf 18 Titel, deren Namen bis auf "Morgens Pauken" noch nicht bekannt sind - lediglich die Geschwindigkeit ist in BPM (Beats pro Minute) angegeben, sofern sie denn stimmt. Bleibt also offen, ob das "Lied für Jetzt" sowie die bereits vor einem Jahr veröffentlichten neuen Songs "Abschied" und "Rückkehr" auch dazugehören.

Inzwischen teilten die Ärzte auch mit ihren Fans, wie es um ihre für November geplante Arena-Tour steht - und geben sich dabei ganz transparent: "Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir die komplette 'In The Ä Tonight'-Tour um ein Jahr in den Zeitraum November bis Dezember 2021 verschieben müssen, was alle Beteiligten und besonders die Band schmerzt. Allerdings sind wir für die Verlegung, aus rechtlichen Gründen, auf die entsprechenden Erlasse der zuständigen Behörden angewiesen, und diese untersagen in Deutschland bisher nur Großveranstaltungen bis zum 31.10.2020. Wir melden uns, sobald sich hieran etwas ändert, und wir die Tournee verlegen müssen und können. Im Falle einer Verlegung behalten alle nicht zurückgegebenen Karten ihre Gültigkeit."

"Wer uns kennt weiß aber, dass wir bereit sind alles in Grund und Boden und zu Brei zu spielen, wenn es endlich Klarheit, einen Impfstoff, oder am besten beides gibt. Verlasst euch drauf!!" Die Tourstopps in Österreich sind jedoch bereits offiziell abgesagt, Nachholtermine sollen folgen.

Video: Die Ärzte - "Morgens Pauken"

Stream: Die Ärzte - "Morgens Pauken"

Cover & Tracklist: Die Ärzte - "Hell"

01. "Track 1 (140 BPM)"

02. "Track 2 (213 BPM)"

03. "Track 3 (240 BPM)"

04. "Track 4 (204 BPM)"

05. "Morgens Pauken"

06. "Track 6 (201 BPM)"

07. "Track 7 (197 BPM)"

08. "Track 8 (188 BPM)"

09. "Track 9 (197 BPM)"

10. "Track 10 (175 BPM)"

11. "Track 11 (123 BPM)"

12. "Track 12 (150 BPM)"

13. "Track 13 (176 BPM)"

14. "Track 14 (128 BPM)"

15. "Track 15 (171 BPM)"

16. "Track 16 (195 BPM)"

17. "Track 17 (113 BPM)"

18. "Track 18 (198 BPM)"

Live: Die Ärzte

07.11. Hannover - TUI Arena | ausverkauft

08.11. Hannover - TUI Arena | ausverkauft

10.11. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

11.11. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft

13.11. Köln - Lanxess Arena | ausverkauft

15.11. Bremen - ÖVB Arena | ausverkauft

17.11. Wien - Stadthalle | wird verschoben

18.11. Wien - Stadthalle | wird verschoben

20.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

21.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

24.11. Hamburg - Barclaycard Arena | ausverkauft

25.11. Hamburg - Barclaycard Arena | ausverkauft

01.12. Dortmund - Westfalenhallen | ausverkauft

02.12. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

03.12. Dortmund - Westfalenhalle 1 | ausverkauft

05.12. Erfurt - Messehalle | ausverkauft

08.12. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

09.12. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

11.12. Bad Gastein - Sound & Snow | wird verschoben

13.12. Chemnitz - Messe-Arena | ausverkauft

15.12. München - Olympiahalle | ausverkauft

16.12. München - Olympiahalle | ausverkauft

18.12. Berlin - Max-Schmeling-Halle | ausverkauft

19.12. Berlin - Max-Schmeling-Halle | ausverkauft

21.12. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

22.12. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft