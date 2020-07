Tocotronic kündigen Best-of- und Raritäten-Compilation an

Tocotronic veröffentlichen ein Best-of-Album inklusive Raritäten-Sammlung. "Sag alles ab: The Best Of 1994-2020" erscheint in vier verschiedenen Versionen - teilweise mit spannendem Bonusmaterial.

Die karriereüberspannenden Konzerte, die Tocotronic gerade erst von 2020 auf 2021 verschoben hatten, hätten gut zum neuen Release gepasst: "Sag alles ab: The Best Of 1994-2020" widmet sich ebenfalls der schon über 25 Jahre währenden Karriere der einstigen Hamburger Indierocker.

Das Best-of wird am 21. August via Vertigo/Universal erscheinen und das Werk von Dirk von Lowtzow, Jan Müller, Arne Zank und Rick McPhail zusammenfassen. Die Compilation startet mit dem ersten jemals aufgenommenem Tocotronic-Song "Drüben auf dem Hügel" und endet stimmig mit dem im April erschienenen Corona-Durchhalte-Song "Hoffnung". Wie viele Tracks einem dazwischen den erfolgreichen Werdegang der Band vor Augen führen - ergänzt um Linernotes der Band -, hängt davon ab, welche der verschiedenen Ausgaben man kauft: Im 4-CD-Earbook sind in chronologischer Reihenfolge üppige 52 Tocotronic-Klassiker enthalten, zudem teils unveröffentlichte Fotos sowie zusätzliche 18 Raritäten, vor allem Demos und Liveaufnahmen. Die Doppel-CD-Ausgabe beschränkt sich auf die definitiven 36 Tocotronic-Songs, diese sind auch als Triple-Vinyl erhältlich. Zudem gibt es die Raritäten-Sammlung auch als eigenes Doppelvinyl.

Alle vier Varianten des Releases kann man bereits vorbestellen, das 4-CD-Earbook gibt es im offiziellen Tocotronic-Shop sogar signiert.

Packshot: Tocotronic - "Sag alles ab: The Best Of 1994-2020"

Live: Tocotronic (2021)

13.08. Hamburg - Stadtpark | ausverkauft

14.08. Potsdam - Waschhaus