Guns N' Roses kündigen Kinderbuch "Sweet Child O' Mine" an

Guns N' Roses weren ein auf ihrem Hit-Song "Sweet Child O' Mine" basierendes Kinderbuch veröffentlichen. Erscheinen soll es im Herbst.

Was genau einen in der Bilderbuch-Version von "Sweet Child O' Mine" von Guns N' Roses erwartet, ist noch nicht bekannt. Unten könnt ihr aber schon einen Blick auf das Cover werfen.

Laut Informationen des US-amerikanischen People Magazine sei das von Thriller-Buchautor James Patterson mitkonzipierte und von Jennifer Zivoin illustrierte Werk von den "Abenteuern von Maya und Natalia Rose inspiriert, zwei jungen Mädchen die mit der Band auf Tour groß geworden sind", hieß es in einer Presseveröffentlichung. Bei den beiden Mädchen handelt es sich um die Tochter und die Nichte des Guns-N'-Roses-Managers Fernando Lebeis. "Meine Schwester und ich hatten das Glück, unsere Töchter — Maya und Natalia Rose — aufwachsen zu sehen, während wir mit den Jungs (der Band) auf Tour waren", so Lebeis.

Im Mai und Juni wollten Guns N' Roses eigentlich erneut Konzerte in den deutschsprachigen Ländern spielen. Mit der Absage von Großveranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis einschließlich 31. August werden diese Stadionkonzerte aber nicht stattfinden können. Eine offizielle Absage oder Verlegung steht jedoch noch aus.

Gitarrist Slash hatte schon im Februar 2019 verkündet, dass seine Band an einem neuen Album arbeite, aber noch keinen Zeitrahmen für dessen Veröffentlichung genannt. Sein Bandkollege Richard Fortus hatte kurz zuvor bereits ähnliche Bemerkungen gemacht. Das aktuellste Studioalbum der Band, das über lange Jahre von Axl Rose mit wechselnden Helfern produzierte "Chinese Democracy", war bereits 2008 erschienen.

Guns N' Roses hatten sich 2016 wieder zusammengefunden, die Teil-Reunion der Band mit Sänger Axl Rose, Gitarrist Slash und Bassist Duff McKagan war anschließend mit der "Not In This Lifetime"-Tour um die Welt getourt und hatte für Rekordeinnahmen gesorgt. Zuletzt waren Guns N' Roses im Jahr 2018 in Deutschland live zu sehen gewesen.

Cover: Guns N' Roses - "Sweet Child O' Mine" (Kinderbuch)

Facebook-Post: Promo-Video zum Buch

Live: Guns N' Roses (Absage/Verlegung steht aus)

26.05. München - Olympiastadion

02.06. Hamburg - Volksparkstadion

09.06. Wien - Ernst-Happel-Stadion

14.06. Bern - Stade de Suisse