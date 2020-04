Newsflash (Henry Rollins, Incubus, Volbeat u.a.)

Foto: Heidi May

Neuigkeiten von Henry Rollins, Incubus, Volbeat, Clutch, Third Man Records, Iggy Pop, The Used, Bandcamp und Steven Wilson.

+++ Henry Rollins hat eine neue Episode seiner "The Cool Quarantine"-Radioshow herausgebracht. Mit dem neuen Format möchte der ehemalige Black Flag-Sänger uns die Zeit in Quarantäne erträglicher machen. Rollins hatte das auf der Website des Radiosender KCRW erschienene Online-Format am 7. April mit einer ersten Ausgabe von ganzen vier Stunden präsentiert. Fast genauso lang ist auch die neuste Episode von "The Cool Quarantine", in der Rollins wieder "Geschichten aus dem vergangenen Jahrhundert" erzählt und jede Menge Musik vorstellt. Dieses Mal gab es Material von Bands wie Le Butcherettes und The Fall neben einer Live-Aufnahme von Bad Brains aus dem Jahre 1985 und einen Original-Mix von The Stooges zu hören. Die neue Sendung und auch die Pilotausgabe von "The Cool Quarantine" findet ihr auf der Website von KCRW.

+++ Incubus haben ein Quarantänevideo zu ihrem Song "Our Love" von der neuen EP "Trust Fall (Side B)" veröffentlicht. Darin sieht man, wie die Bandmitglieder etwa im heimischen Garten, vor dem CD-Regal oder der Nähmaschine ihre Spuren für das anschließend zusammengefügte Video einspielen und -singen. Auch andere Bands nutzen dieses Verfahren aktuell, um ihren Fans trotz der Corona-bedingten Kontaktverbote neue Videos präsentieren zu können. Die EP "Trust Fall (Side B)" bildet den zweiten Teil zu "Trust Fall (Side A)" von 2015 und ist am 17. April über das Label der Band erschienen.

+++ Volbeat haben einen Live-Mitschnitt ihres Songs "Leviathan" vom aktuellen Album "Rewind, Replay, Rebound" von 2019 veröffentlicht. Damit führen die Dänen ihre "Official Bootleg Series" an professionell aufgearbeiteten Live-Aufnahmen einzelner Songs weiter. Das neue Video wurde bei ihrem letztjährigen Auftritt in der Hamburger Barclaycard Arena festgehalten. Gemixt wurde die Aufnahme von Jacob Hansen, der schon als Produzent für Bands wie The Black Dahlia Murder und Amaranthe tätig war. "Rewind, Replay, Rebound" ist das siebte Studioalbum der Hardrock-Band und erschien am 2. August über Vertigo.

+++ Clutch haben gestern auf Youtube einen kurzen Auftritt live aus dem Proberaum gestreamt. Das Video beginnt mit Sänger Neil Fallons Ansage, dass ihr "erster Streamingversuch überhaupt" nur ein erster Test und ein "Learning By Doing"-Projekt sei. Im Set hatte die Bands die Songs "50,000 Unstoppable Watts", "El Jefe Speaks" und "Willie Nelson" mit dabei. Das Video könnt ihr euch noch immer auf Youtube ansehen.

+++ Jack Whites Label Third Man Records hat im Rahmen der Reihe Third Man Public Access eine neue Episode herausgebracht. Die für die aktuelle Isolationszeit angedachte Serie zeigt Liveshows, Musikvideos und Lesungen, die gewöhnlich aus der Third-Man-Hauptzentrale in Nashville live übertragen werden. Die dritte Folge des Projekts ist die erste, in der die Bands und Solokünstler ihre Beiträge von zuhause aus beisteuern. Mit dabei sind dieses Mal unter anderem J Mascis, Redd Kross und Brendan Benson.

+++ Iggy Pop ist gestern 75 Jahre alt geworden und hat zu diesem Anlass ein Cover von "Family Affair" zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Die Cover-Version des Sly And The Family Stone-Songs hatte der Ex-Stooges-Sänger 1985 zusammen mit Bootsy Collins aufgenommen. Erst kürzlich hatte Iggy Pop einen alternativen Mix seines Songs "China Girl" präsentiert, der auf dem Boxset "The Bowie Years" zu finden sein wird. Seinen Geburtstags-Song könnt ihr auf iggypop.com downloaden.

+++ The Used haben die Single "The Lighthouse" von ihrem neuen Album "Heartwork" veröffentlicht. Unterstützung erhält die Band im Song von Blink-182-Sänger und -Bassist Mark Hoppus. Auch sein Bandkollege Travis Barker ist auf "Heartwork" mit der schon veröffentlichten Single "Obvious Blasé" vertreten. Das neunte Studioalbum von The Used erscheint am 24. April über Hassle.

+++ Bandcamp will erneut auf seinen Eigenanteil bei Verkäufen zugunsten von Bands und Labels verzichten. Bei der erstmals am 20. März für 24 Stunden durchgeführten Aktion konnten nach Angaben des Musikanbieters mit 800.000 verkauften Artikeln 4,3 Millionen US-Dollar erwirtschaftet werden, von denen sich Bandcamp nicht seinen üblicherweise zwischen 10 und 15 Prozent liegenden Anteil einstrich. So sollten Fans die Gelegenheit bekommen, mit Musikkäufen Musikschaffende zu unterstützen, die es während der Corona-Krise finanziell besonders trifft. Bandcamp informierte seine Künstler und Labels nun via Mail, dass die Aktion am 1. Mai wiederholt werden. Vermutlich beginnt diese Zeitperiode um 9 Uhr unserer Zeit, da sich der Unternehmenssitz in Kalifornien befindet. Wir hatten euch vor der ersten Aktion einige der aktuell besonders betroffenen Künstler aufgelistet und euch ein paar persönliche Lieblinge vorgestellt.

+++ Steven Wilsons neues Album "The Future Bites" erscheint nun erst am 29. Januar 2021. Das sechste Studioalbum des audiophilen Prog-Pioniers, Solokünstlers und Frontmanns von Porcupine Tree hätte ursprünglich am 12. Juni über Caroline herauskommen sollen. In einer Pressemitteilung erklärte Wilson, dass der Release im Moment aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht möglich sei: Der Vertrieb des Albums und der Verkauf in den Plattenläden sei im Moment nicht garantiert. Auch weitere Videos könnten leider nicht wie geplant gedreht werden. Im März hatte Wilson mit der knapp zehnminütigen Single "Personal Shopper" und dem dazugehörigen grotesken Video auf sein neues Album neugierig gemacht. Ob seine für September geplanten Shows auch verlegt werden müssen, könne er indes noch nicht sagen. Sein Team beobachte die gegenwärtige Situation noch.

