VISIONS 324 erscheint mit Verspätung am Kiosk

Kurzer Hinweis in eigener Sache: VISIONS 324 wird zwei Tage später am Kiosk stehen als geplant. Bei der Auslieferung unseres neuen Heftes ging etwas schief - es war aber nicht die gesamte Produktion betroffen.

Normalerweise erscheint unsere neue VISIONS-Ausgabe immer am letzten Mittwoch des jeweiligen Monats. Weil in der Druckerei etwas schief gegangen ist, wird Nummer 324 nun allerdings erst am kommenden Freitag, den 28. Februar am Kiosk stehen. Die gute Nachricht: Abonnenten sind von der Verzögerung nicht betroffen und halten ihre neue Ausgabe je nach Wohnort vielleicht sogar schon in den Händen.

Freuen dürft ihr euch auf das neue Heft so oder so: Body Count haben uns einen Einblick in ihre neue Platte "Carnivore" gegeben, wir haben Kvelertak in Oslo besucht, und ein neues Album der stets kritisch vom Staat beäugten Deutsch-Politpunk Slime war uns ein willkommener Anlass, nochmal das Thema "Indizierung von Alben" in einem großen Special mit vielen Beispielen zu beleuchten.

Außerdem gibt es Stories über Ozzy Osbourne, Boysetsfire, Billy Talent, Parkway Drive und viele mehr. Wir lesen uns!