VISIONS Premiere: Elder streamen neue Single "Embers", kommen auf Tour

Foto: Anait Sagoyan

Im April kehren Elder nach drei Jahren Albumpause mit ihrer fünften LP "Omens" zurück. Streamt exklusiv bei VISIONS deren epische Leadsingle "Embers".

Unter zehn Minuten machen es Elder anscheinend nicht mehr. Die von Boston nach Berlin umgesiedelte Stoner-Prog-Band um Gitarrist und Sänger Nick DiSalvo schickt ihrem kommenden Album "Omens" mit "Embers" einen satten Longtrack voraus, der als melodischer Heavy-Rock-Song beginnt und über zwei zentrale Soloteile in ein Finale aus Gitarrentrance mündet.

Auf "Omens", das am 24. April beim Motorpsycho-Label Stickman erscheint, werden zum ersten Mal Neugitarrist Michael Risberg und Schlagzeuger Georg Edert zu hören sein. Ihr fünftes Album solle, so die Band, Aufbau und Niedergang einer Zivilisation darstellen, es fänden sich aber auch viele Verweise zum aktuellen Zeitgeschehen in einer Gesellschaft, der Profit wichtiger sei als das Leben des Einzelnen oder die Umwelt.

Bereits zur Albumankündigung Anfang Februar ließen Elder wissen: "'Omens' ist unser bisher vollkommenstes Werk: eine Zusammenstellung von Songs, die die ganze Bandbreite unserer kollektiven Einflüsse abbilden." Ziel sei es gewesen, ein "modernes Progressive-Rock-Album zu machen, aber sich auch Zeit zu nehmen, um zu jammen und zu schweben, wenn es nötig ist."

Ihr bislang letztes Album "Reflections Of A Floating World" hatten Elder 2017 veröffentlicht, zwischenzeitlich gab es die "The Gold & Silver Sessions"-EP. Zu "Omens" ist eine umfangreiche Tour angekündigt, die im Juni auch durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führen wird. Tickets für die regulären Shows sind bei Eventim erhältlich, welche für die "15 Years SOL"-Festivals bei Sound Of Liberation selbst. Wer am Heavy Psych Sounds Festival Switzerland interessiert ist, wird bei Starticket fündig.

Stream: Elder - "Embers"

Cover & Tracklist: Elder - "Omens"

01. "Omens"

02. "In Procession"

03. "Halcyon"

04. "Embers"

05. "One Light Retreating"

Live: Elder

06.06. Winterthur - Heavy Psych Sounds Festival

07.06. Salzburg - Rockhouse

08.06. Wien - Arena

11.06. Linz - Stadtwerkstatt

22.06. Karlsruhe - Die Stadtmitte

25.06. Osnabrück - Bastard Club

26.06. Wiesbaden - 15 Years SOL Festival

27.06. München - 15 Years SOL Festival

28.06. Berlin - Lido

30.06. Hamburg - Markthalle