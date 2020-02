Newsflash (Pearl Jam, Editors, Gang Of Four u.a.)

Neuigkeiten von Pearl Jam, Editors, Gang Of Four, Dropkick Murphys, Megadeth, Elder, Telepathy, Greg Dulli und The News Photographers.

+++ Pearl Jam haben den neuen Song "River Cross" in einem Superbowl-Werbespot angeteasert. In dem einmütigen Werbeclip eines großen US-Mobilfunkanbieters, der während des gestrigen Finalspiels der Football-Liga lief, hören wir zur Erzählstimme von Schauspieler Harrison Ford einen Auszug aus dem "Gigaton"-Closer, bestehend aus einem getragenen Orgel-Instrumental, bevor am Ende auch die Stimme von Frontmann Eddie Vedder erklingt. "Gigaton" erscheint am 27. März, mit "Dance Of The Clairvoyants" war bereits ein erster Song vorab erschienen, zu dem es auch mehrere begleitende Videoclips gibt. Im Sommer kommen Pearl Jam auf Europa-Tournee. Mehrere Konzerte sind bereits ausverkauft, für die restlichen Shows und Festival-Auftritte gibt es Tickets auf der Band-Homepage.

Video: Werbespot mit neuem Song von Pearl Jam

Tracklist: Pearl Jam - "Gigaton"

01. "Who Ever Sad"

02. "Superblood Wolfmoon"

03. "Dance Of The Clairvoyants"

04. "Quick Escape"

05. "Alright"

06. "Seven O' Clock"

07. "Never Destination"

08. "Take The Long Way"

09. "Buckle Up"

10. "Comes Then Goes"

11. "Retrograde"

12. "River Cross"

Live: Pearl Jam

23.06. Frankfurt/Main - Festhalle | ausverkauft

25.06. Berlin - Waldbühne | ausverkauft

27.06. Stockholm - Lollapalooza Stockholm

29.06. Kopenhagen - Royal Arena | ausverkauft

02.07. Werchter - Rock Werchter-Festival

05.07. Imola - Autodromo Enzo e Dino

07.07. Wien - Stadthalle

10.07. London - Hyde Park

13.07. Krakau - Tauron Arena

15.07. Budapest - Budapest Arena

17.07. Zürich - Hallenstadion

19.07. Paris - Lollapalooza Paris

22.07. Amsterdam - Ziggo Dome

+++ Editors haben ein Video zu ihrem Song "Upside Down" veröffentlicht. Dieser war auf ihrer aktuellen Best-of "Black Gold" als eine von drei exklusiven neuen Stücken erschienen. Diese und nächste Woche und erneut im Juni gibt es die Indie-Band noch live zu sehen. Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Editors - "Upside Down"

VISIONS empfiehlt:

Editors

03.02. Berlin - Velodrom

07.02. Wien - Gasometer

14.02. Zürich - Komplex 457

15.02. Fribourg - Fri-Son

22.06. Hamburg - Stadtpark

+++ Gang Of Four-Gitarrist Andy Gill ist tot. Der Mitgründer der einflussreichen Post-Punk-Band aus Leeds starb nach kurzer Atemwegserkrankung im Alter von 64 Jahren. Seine Bandkollegen verbreiteten die Nachricht seines Todes am vergangenen Samstag: "Andys letzte Tour im November war der einzig denkbare Weg für ihn, sich zu verabschieden; mit einer Stratocaster um den Hals, dem Kreischen des Feedbacks und dem Betäuben aller Ohren in der ersten Reihe." Gill war im Laufe der über 40-jährigen Bandgeschichte das einzige konstante Mitglied gewesen, erst im April erschien das neue Album "Happy Now". Neben seiner Tätigkeit bei Gang Of Four produzierte Gill Alben von Bands wie Therapy?, Killing Joke, The Jesus Lizard und den Red Hot Chili Peppers. Deren Bassist Flea erinnerte sich in einem emotionalen Nachruf an den Einfluss von Gills Schaffen auf sein Leben. Auch Tom Morello, Graham Coxon und weitere Musiker zollten ihm Tribut. Ob und wie es mit Gang Of Four weitergeht, ließ die Band bislang offen.

Instagram-Post: Gang Of Four verkünden Tod von Andy Gill

Instagram-Posts & Tweets: Reaktionen auf Gills Tod

Andy Gill..R.i.P-

Gang of Four - Ether https://t.co/sOW87H8qy0 — graham coxon (@grahamcoxon) February 1, 2020

RIP Andy Gill, Gang Of Four " Damaged Goods " will always remind me of being 19 and free. Thank you for that. — Lol Tolhurst (@LolTolhurst) February 1, 2020

RIP Andy Gill! This performance — unearthly weird. Totally rearranged what guitar playing was/is. https://t.co/E833Mlc6A1 — colin meloy (@colinmeloy) February 1, 2020

rest in peace Andy Gill — el-p (@therealelp) February 1, 2020

+++ Dropkick Murphys haben den neuen Song "Smash Shit Up" geteilt. Er erscheint auf einer Twelve-Inch-Single zusammen mit dem Gerry-Cinnamon-Cover "The Bonny", die es jetzt im Webshop der Band gibt. Es soll sie aber auch auf ihrer laufenden Tour zu kaufen geben, die die Celtic Punks aus Massachusetts in den kommenden Wochen noch durch Deutschland führt. Support gibt es von Frank Turner und Tickets bei Eventim. Das aktuelle Album "11 Short Stories Of Pain & Glory" ist inzwischen drei Jahre alt.

Video: Dropkick Murphys - "Smash Shit Up"

+++ Megadeth-Frontmann Dave Mustaine hat ein Buch namens "Building The Perfect Beast" angekündigt. Das von ihm und Musikjournalist Joel Selvin geschriebene Werk behandele im Detail den Entstehungsprozess des 1990 erschienenen Albums "Rust In Peace", das der Thrash-Metal-Band damals zum Durchbruch verhalf. Es erscheint am 8. September bei Hachette Books. Mustaine, der im vergangenen Jahr seine Kehlkopfkrebs-Diagnose öffentlich gemacht hatte, steht inzwischen nach Besserung seines Zustandes wieder mit seiner Band auf der Bühne. Aktuell touren Megadeth mit Five Finger Death Punch durch Europa. Tickets gibt es bei Eventim. Idealerweise noch währenddessen möchten sie die ersten Songs einer noch nicht offiziell angekündigten neuen Platte veröffentlichen.

Live: Five Finger Death Punch + Megadeth

03.02. Berlin - Max Schmeling Halle

04.02. Hamburg - Sporthalle Hamburg

06.02. Frankfurt/Main - Festhalle

08.02. Oberhausen - Köpi-Arena

09.02. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

10.02. München - Olympiahalle

17.02. Zürich - Hallenstadion

19.02. Wien - Stadthalle

+++ Elder haben das neue Album "Omens" für den 24. April angekündigt. Die Prog-Rock-Band kommentierte: "'Omens' ist unser bisher vollkommenstes Werk: eine Zusammenstellung von Songs, die die ganze Bandbreite unserer kollektiven Einflüsse abbilden." Ziel sei es gewesen, ein "modernes Progressive-Rock-Album zu machen, aber sich auch Zeit zu nehmen, um zu jammen und zu schweben, wenn es nötig ist." Das neue Album umfassst fünf Songs mit insgesamt 54 Minuten Spielzeit. Es folgt auf die "The Gold & Silver Sessions"-EP, die im Juli erschienen war. Demnächst sollen Infos zu einer Europa-Tour folgen.

Facebook-Post: Elder kündigen neues Album an

Tracklist: Elder - "Omens"

01. "Omens"

02. "In Procession"

03. "Halcyon"

04. "Embers"

05. "One Light Retreating"

+++ Telepathy streamen die neue Single "Pariah". Es handelt sich um den ersten Vorboten ihres neu angekündigten Albums "Burn Embrace", das am 27. März bei Svart erscheint. Ihren letzten Mix aus Post-, Black-, Sludge- und Doom-Metal hatten Telepathy 2017 in Form von "Tempest" veröffentlicht.

Stream: Telepathy - "Pariah"

Burn Embrace by Telepathy

Cover & Tracklist: Telepathy - "Burn Embrace"

01. "Eternal Silence"

02. "Pariah"

03. "The Void In Aimless Flight"

04. "Black Earth"

05. "Aonaran"

06. "Sorrow Surrenders Its Crown"

07. "Burn Embrace"

+++ Greg Dulli streamt mit "It Falls Apart" einen weiteren Auszug aus seinem kommenden Solodebüt "Random Desire". Vorab teilte der Afghan Whigs-Sänger bereits den Song "Pantomima". Die Platte erscheint am 21. Februar, rund einen Monat danach spielt Dulli zwei Shows in Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Greg Dulli - "It Falls Apart"

Live: Greg Dulli

30.03. Köln - Luxor

31.03. Berlin - Lido

+++ "Meine Kids lieben eure Musik, deshalb nennen wir euch liebevoll 'The New P's'": The New Pornographers haben sich nicht gerade den massenkompatibelsten Namen ausgesucht. Für ihr neues Kinder-Merch musste deshalb ein temporärer Namenswechsel her. Ihr neues, harmloses Pseudonym ließ die Band lässig unkommentiert:

Instagram-Post: The News Photographers