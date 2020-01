Deftones spielen Headline-Shows in Deutschland und der Schweiz

Foto: Frank Maddocks

Deftones kommen im Sommer für Konzerte nach Europa. Neben bereits angekündigten Festival-Auftritten stehen auch zwei exklusive Clubkonzerte in Deutschland und eine Show in der Schweiz auf dem Plan.

Die Festivalsaison zieht die Kalifornier ohnehin auf die andere Seite des Atlantiks: Im Sommer spielen Deftones unter anderem beim Roskilde und den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park. Die Alternative-Metaller gibt es aber nicht exklusiv auf Open-Air-Bühnen zu sehen, denn am 3. und 4. Juli spielen sie Clubshows in Hamburg und Berlin, am 10. Juni gibt es bereits ein Konzert in Zürich. Tickets gibt es ab Donnerstag, den 16. Januar um 10 Uhr für 24 Stunden nur bei Live Nation und anschließend im allgemeinen Vorverkauf.

Chino Moreno, Abe Cunningham, Stephen Carpenter, Sergio Vega und Frank Delgado arbeiten schon seit längerer Zeit an einem neuen Album und teilen dazu immer wieder Updates. Eigentlich rechneten sie noch mit einem Release 2019. Das neue, laut Sänger Moreno "experimentelle" und mit "White Pony" vergleichbare Material wird nun womöglich in der ersten Hälfte dieses Jahres erscheinen. Das wünscht sich Moreno jedenfalls, und wir auch, denn dann dürfte es bei den Shows definitiv neue Songs zu hören geben.

Das bislang letzte Album "Gore" war 2016 erschienen.

Live: Deftones

10.06. Zürich - X-Tra

03.07. Hamburg - Große Freiheit 36

04.07. Berlin - Columbiahalle

Live: Deftones (Festival-Termine)

05.-07.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

05.-07.06. Nürnberg - Rock im Park

19.06. Clisson - Hellfest

20.06. Landgraaf - Pinkpop-Festival

21.06. Dessel - Graspop Metal Meeting

01.07. Roskilde - Roskilde-Festival