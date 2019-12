VISIONS empfiehlt: Pascow kündigen Konzerte für 2020 an

Foto: Andreas Langfeld & Kay Özdemir

Pascow sind auch 2020 wieder live zu sehen. Die Punkrocker touren dann in Deutschland und Österreich durch diverse Clubs.

"Wir freuen uns besonders, in einigen Städten zu spielen, in denen wir noch nie waren, zudem trägt die Tour einen bescheuerten dafür völlig unkryptischen Titel", schreiben Pascow zu ihren "Blood, Swen & Tears"-Shows, die sie ab Mitte April 2020 in acht deutsche und österreichische Städte führen werden. Für einen Termin fehlen noch Stadt und Location, alle anderen Daten findet ihr unten. Der Vorverkauf läuft wie bei der Band gewohnt über Tante Guerilla, Tickets gibt es dort ab dem 9. Dezember um 10 Uhr.

Bei den Shows wird die Band auch die letzten Exemplare ihrer Debüt-EP dabei haben, die sie Mitte Oktober als farbiges Seven-Inch-Vinyl wiederveröffentlicht hatte.

Vorher sind Pascow auch in diesem Jahr noch einmal live zu sehen: Beim Punk im Pott Festival stehen sie kurz vor Weihnachten nochmal auf der Bühne. Im kommenden Jahr sind sie außerdem schon für das Rock am Berg Open Air in Thüringen und das im Juli stattfindende Mission Ready Festival bei Würzburg bestätigt.

Die Punkrocker hatten Anfang des Jahres ihre neue Platte "Jade" veröffentlicht, die textlich deutlich direkter daherkam und auch musikalisch über die Grenzen ihres Genres hinausging - und zwar so erfolgreich, dass sie damit zu den besten Platten der ersten Jahreshälfte 2019 gehörten.

VISIONS empfiehlt:

Pascow

16.04. Münster - Sputnikhalle

17.04. Rostock - Mau Club

18.04. Kiel - Pumpe

19.04. tba

30.04. Reutlingen - Franz K

01.05. Wien - Flex

02.05. Linz - Stadtwerkstatt

03.05. Dresden - Beatpol

Live: Pascow

21.12. Oberhausen - Punk im Pott-Festival

11.-13.06. Merkers - Rock am Berg

04.07. Giebelstadt - Mission Ready Festival

Plakat: Pascows "Blood, Swen & Tear"-Tour