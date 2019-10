Newsflash (AC/DC, Nirvana, Highfield Festival u.a.)

Neuigkeiten von AC/DC, Nirvana, dem Highfield-Festival, Taylor Hawkins, Long Distance Calling, Van Holzen, The Flaming Lips, Paradise Lost, Mewithoutyou und Rebellengeneral Tom Morello.

+++ Der australische "Highway To Hell" wird im nächsten Jahr für ein AC/DC-Tribut-Konzert gesperrt. Den Canning Highway, aufgrund zahlreicher Verkehrsunfälle "Highway To Hell" genannt, ist nicht nur der verstorbene AC/DC-Sänger Bon Scott in seiner Jugend entlanggefahren, die Band hatte der Straße auch ihr sechstes Studioalbum von 1979 gewidmet. Am 1. März verwandeln sich rund zehn Kilometer der Strecke in die weltlängste Festivalbühne, auf der acht Bands, darunter Amyl And The Sniffers und Shonen Knife, ausschließlich AC/DC-Coversongs spielen werden. Die Kulisse wird dabei durch das Video zu "It's A Long Way To The Top" inspiriert, in dem die Bandmitglieder auf einem Truck durch Melbourne fahren. Das Konzert wird als Teil des Perth Festivals stattfinden, dessen letzter Tag auf den Todestag von Scott fällt. Der Intendant des Festivals, Iain Grandage, ist überzeugt von dem Event: "Wir müssen das machen, trotz der irren Größe." Zu der zu erwartenden Setlist sagte Grandage: "Cover klingt nach einem schmutzigen Wort. Es werden eher kreative Antworten." Um AC/DC rankten sich in den vergangenen Monaten immer wieder viele Gerüchte. Angeblich befindet sich ein neues Album in Arbeit. Ein Toningenieur bestätigte, dass es Studioarbeiten mit dem alten Sänger Brian Johnson gegeben hatte. Zuletzt hatte Guns N' Roses-Gitarrist Slash diese Spekulationen weiter angefeuert.

+++ Nirvana haben ein Video zu einer Probe-Version von "Polly" aus der remasterten Version ihres Livealbum "MTV Unplugged In New York" veröffentlicht. Die Aufnahmen waren entstanden, während sich die Band auf die Live-Session im Jahr 1993 vorbereitete. Sie werden als Bonusmaterial auf der am 1. November erscheinenden 25. Jubiläumsedition des Albums zu hören sein. Des Weiteren wird die Neuauflage weitere Probe-Aufnahmen enthalten: "Come As You Are", "Plateau", "Pennyroyal Tea" und das David Bowie Cover "The Man Who Sold The World", das es bereits vorab zu sehen gibt.

+++ Das Highfield Festival hat die ersten Acts für 2020 bestätigt. Mit dabei sind die Headliner Deichkind und die Beatsteaks. Deichkind hatten erst im vergangenen Monat ihr neues Album "Wer sagt denn das?" veröffentlicht und auf ihrem bisher letzten Werk "Yours" hatten die Beatsteaks passenderweise auch eine Kooperation mit den Kollegen aus Hamburg: "L auf der Stirn". Der Beatsteaks-Auftritt beim Highfield wird eine von lediglich zwei exklusiven Festivalshows im kommenden Jahr sein. Unter den weiteren Bestätigungen sind Turbostaat, Bring Me The Horizon, Fever 333, Giant Rooks, Frittenbude, Zebrahead und weitere Acts. Das Festival findet vom 14. bis 16. August in Großpösna am Störmthaler See im Landkreis Leipzig statt. Tickets gibt es auf der Festivalwebseite.

Live: Highfield Festival

14.-16.08. Großpösna - Störmthaler See

+++ Taylor Hawkins & The Coattail Riders haben den Titeltrack zum Album "Get The Money" veröffentlicht. Mitgewirkt haben bei dem Song Sängerin Chrissie Hynde von den Pretenders, Eagles-Gitarrist Joe Walsh und Duff McKagan von Guns N' Roses. Das Nebenprojekt des Foo Fighters-Schlagzeuger Hawkins überzeugt auf der neuen Platte mit einem großen Aufgebot an musikalischen Gästen. Unter anderem sind seine Foo-Fighters-Kollegen Dave Grohl und Pat Smear, Country-Pop-Sängerin LeAnn Rimes, Jane's-Addiction-Frontmann Perry Farrell, Nancy Wilson von Heart und Queen-Schlagzeuger Roger Taylor dabei. Bisher hatten Hawkins und seine Coattail Riders die Single "Crossed The Line" mit Grohl und Jon Davison von Yes veröffentlicht. "Get The Money" erscheint am 8. November.

+++ Long Distance Calling haben ein Video zur Live-Performance von "Metulsky Curse Revisited" veröffentlicht. Die Aufnahme stammt von ihrem neuen Album "Stummfilm – Live from Hamburg (A Seats & Sounds Show)". Im April diesen Jahres hatte die Band eine audiovisuell besonders ausgestaltete "Seats & Sounds"-Show in Hamburg gespielt, anlässlich des zehnten Jubiläums ihres Albums "Avoid The Light". Der Mitschnitt dieses Auftritts wird am 1. November als Livealbum samt Blu-ray via InsideOutMusic erscheinen. Einen Tag später feiert die Band beim Golden Silence Festival in Münster die Veröffentlichung. Long Distance Calling gehen im September auf eine zweite, diesmal größer angelegte "Seats & Sounds"-Tour. Tickets gibt es am dem 23. Oktober um 12 Uhr bei Eventim.

Long Distance Calling

08.09. Hamburg - Kleine Elbphilharmonie

09.09. Hannover - Pavillon

10.09. Bochum - Christuskirche

11.09. Dresden - Alter Schlachthof

12.09. Leipzig - Parkbühne

13.09. Berlin - Passionskirche

15.09. Köln - E-Werk

16.09. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

17.09. Mannheim - Capitol

18.09. München - St. Matthäuskirche

19.09. Stuttgart - Mozartsaal

+++ Van Holzen haben den neuen Song "Frei" veröffentlicht. Auf dem ist auch die Dortmunder Band Drens zu hören. Der halb deutsch-, halb englischsprachige Song kommt mit einem Musikvideo, das die Band in einem abgedunkelten Raum zeigt. Van Holzen hatten im April ihr zweites Album "Regen" veröffentlicht und gehen im November auf große Tour.

Van Holzen

01.11. Bonn - Bla

02.11. Marburg - KFZ

03.11. Düsseldorf - The Tube Club

05.11. Hannover - Lux Hannover

06.11. Hamburg - Nochtwache

07.11. Bremen - Tower

08.11. Lingen - Alter Schlachthof

09.11. Münster - Gleis 22

10.11. Braunschweig - B58

12.11. Leipzig - Naumanns

13.11. Dresden - Beatpol

15.11. Berlin - Musik & Frieden

16.11. Koblenz - Circus Maximus

17.11. Trier - Lucky's Luke

19.11. Weiden - Die Sünde

20.11. Wiesbaden - Kesselhaus

21.11. Würzburg - Jugendzentrum B-Hof

22.11. Nürnberg - Club Stereo

23.11. Wien - DreiRaum

26.11. Zürich - Werk 21

28.11. München - Feierwerk

29.11. Konstanz - Kula

30.11. Stuttgart - Club Cann

+++ The Flaming Lips haben ihr erstes offizielles Livealbum "The Soft Bulletin Recorded Live At Red Rocks With The Colorado Symphony Orchestra" angekündigt. Wie der Titel unmissverständlich verrät, wird auf dem Album eine Live-Performance des Flaming-Lips-Klassikers "The Soft Bulletin" von 1999 zu hören sein, bei der die Band vom 68-köpfigen Colorado Symphony Orchestra begleitet wird. Mit dem Release feiert die Band das 20. Jubiläum der Platte. Im Juli hatten die Flaming Lips ein Musical-Album mit dem Titel "King's Mouth" veröffentlicht.

+++ Paradise Lost haben ihr nächstes Album fast fertig geschrieben und wollen noch in diesem Monat für die Aufnahmen ins Studio. Das noch unbetitelte Album soll wieder von Jamie Gomez Arellano produziert werden, der schon für den Vorgänger "Medusa" von 2017 verantwortlich war. Auf "Medusa" wandten sich Paradise Lost zuletzt wieder vorrangig ihrem angestammten Doom-Metal zu.

As a few of you may have already heard; we are almost done writing the new album, and we will head into the studio with @JGomezArellano at Orgone Studios again at the end of the month!



'Follow' us on Instagram for updates: https://t.co/BzQKkHgk2y — Paradise Lost (@OfficialPL) October 16, 2019

+++ Mewithoutyou werden sich Ende nächsten Jahres auflösen. Das erklärte die Band gestern in einem Instagram-Post: "Wir haben beschlossen, dass das nächste Jahr unser letztes als aktive Band sein wird. Trotzdem haben wir noch viele Pläne in der Zwischenzeit, zu denen es bald genauere Details gibt." Auf ihrer Website hat die Band außerdem ein ausführlicheres Statement nachgereicht. Erst im vergangenen Jahr hatten Mewithoutyou ihr aktuelles Album "[Untitled]" veröffentlicht.

+++ Auf der Erde kämpft der ehemalige Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello schon jahrelang gegen die Unterdrückung durch übermächtige Regimes - nun würdigte ihn aber auch die interplanetare Rebellenallianz für seinen Einsatz. Morello hatte den noch relativ neuen Star-Wars-Themenbereich im kalifornischen Disneyland besucht, als ihm ein Kellner einen Sticker mit dem Logo des Widerstands zusteckte und sich für den langjährigen Dienst als "Rebellengeneral" bedankte. Für Morello eine große Ehre - obwohl er eigentlich ein Trekkie ist.

