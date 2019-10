Newsflash (Life Of Agony, Michael Stipe, Feine Sahne Fischfilet u.a.)

Neuigkeiten von Life Of Agony, Michael Stipe, Feine Sahne Fischfilet, Antilopen Gang, den Desert Sessions, Big Thief, Sunn O))) und Kele Okereke.

+++ Life Of Agony streamen mit "Black Heart" einen weiteren Vorgeschmack auf ihr neues Album "The Sound Of Scars". Es erscheint am kommenden Freitag. Vorab hatte die Alternative-Metal-Band daraus die Songs "Scars" und "Lay Down" präsentiert. Im November kommen Life Of Agony auf Tour, für die es Tickets bei Eventim gibt.

Stream: Life Of Agony - "Black Heart"

Life Of Agony + Doyle

02.11. Düsseldorf - Zakk

03.11. Hamburg - Gruenspan

06.11. Hannover - Musikzentrum

09.11. Stuttgart - KJH Hallschlag

17.11. Münster - Sputnikhalle

+++ Michael Stipe hat seine erste Solo-Single "Your Capricious Soul" veröffentlicht. Es handelt sich um das erste neue Stück des R.E.M.-Sängers seit der Auflösung seiner Band im Jahr 2011, wobei er schon einmal ein Snippet geteilt und den ein oder anderen Song live performt hatte. "Your Capricious Soul" steht als Download auf seiner Webseite bereit - entweder gratis oder gegen eine Geldspende. Alle in den nächsten 365 Tagen nach dem Release erzielten Einnahmen gehen an die britische Klima-Protestbewegung "Extinction Rebellion".

+++ Feine Sahne Fischfilet haben ein Konzert im thüringischen Themar angekündigt. "Wenn man in den letzten Jahren den Namen der Stadt Themar hört, dann regelmäßig im Zusammenhang mit Neonazifestivals, Konzerten, welche teilweise Tausende Neonazis in die thüringische Kleinstadt locken", schreiben die Punks in ihrem Statement. "Aber genauso gibt es auch ne ganze Menge geile Leute aus Themar und der Gegend. Diese Menschen haben dort 2015 ein Bündnis gegründet, welches seit Jahren gegen diese Zustände protestiert. In Thüringen finden in Kürze die Landtagswahlen statt und man braucht nicht drumherumlabern. Die Wahlen werden Scheiße ausgehen, auch wenn irgendwelche Leute so tun, als ob sie sich fast in die Hosen machen vor Freude, wenn die AfD nicht-stärkste Partei wird und sie dies als Sieg verkaufen." Das Konzert findet am 19. Oktober im örtlichen Schützenhaus statt. Damit die Bewohner Themars nicht benachteiligt werden, wird es nur ein kleines Kontingent ab Dienstag, den 8. Oktober um 18 Uhr online zu kaufen geben, den Rest vor Ort im Vereinsheim des Schützenhauses. Die Veranstaltung steht unter dem Motto von Feine Sahne Fischfilets "Noch nicht komplett im Arsch"-Kampagne. Die nächste reguläre Arenatour der Band beginnt Ende November in Saarbrücken. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Facebook-Post: Feine Sahne Fischfilet kündigen Show in Themar an

Live: Feine Sahne Fischfilet

19.10. Themar - Schützenhaus

Feine Sahne Fischfilet

28.11. Saarbrücken - E-Werk

29.11. Wetzlar - Rittal Arena

30.11. Lingen - Emsland Arena

05.12. Zürich - Volkshaus

06.12. Kempten - Big Box

07.12. Wien - Gasometer

12.12. Mannheim - Maimarktclub

13.12. Zwickau - Stadthalle

14.12. Bremen - Weser-Ems-Halle

19.12. Dortmund - Westfalenhallen

20.12. Koblenz - Conlog Arena

21.12. Hamburg - Sporthalle Hamburg

27.12. Frankfurt/Oder - Messehalle 1

28.12. Bamberg - Brose Arena

+++ Antilopen Gang haben das neue Album "Abbruch Abbruch" angekündigt und präsentieren daraus die erste Single "2013". Darin rappen Danger Dan, Koljah und Panik Panzer über das für sie als Band schwierige Jahr 2013, noch vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums "Aversion". "Abbruch Abbruch" erscheint am 24. Januar, anschließend gehen Antilopen Gang auf große Tour. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Antilopen Gang - "2013"

Cover: Antilopen Gang - "Abbruch Abbruch"

Live: Antilopen Gang

12.02. Cottbus - Gladhouse

13.02. Stuttgart - LKA Longhorn

14.02. Leipzig - Werk 2

15.02. Bielefeld - Lokschuppen

17.02. Erlangen - E-Werk

19.02. Wien - Arena

20.02. Dresden - Alter Schlachthof

21.02. München - Muffathalle

22.02. Wolfsburg - Hallenbad

24.02. Jena - Kassablanca

25.02. Hannover - Capitol 28.02. Hamburg - Große Freiheit 36

29.02. Berlin - Columbiahalle

06.03. Karlsruhe - Substage

07.03. Wiesbaden - Schlachthof

11.03. Oberhausen - Kulttempel

12.03. Winterthur - Salzhaus

13.03. Bern - Dachstock

14.03. Köln - E-Werk

+++ Die nächsten Desert Sessions haben einen Trailer bekommen. In dem ist zumindest schon einmal ein Snippet aus einem Song zu hören. Außerdem werden noch einmal die beteiligten Musikerinnen und Musiker vorgestellt. Die neuen Desert Sessions "11 & 12" hatte Josh Homme Ende September angekündigt. Sie erscheinen am 25. Oktober. Möglicherweise folgt auch eine Tour.

Video: Trailer für Desert Sessions "11 & 12"

+++ Big Thief streamen den neuen Song "Forgotten Eyes". Am kommenden Freitag erscheint ihr neues Album "Two Hands", ihr zweites in diesem Jahr nach "U.F.O.F.". Zu hören gab es schon den Song "Not". Im März spielen Big Thief drei Shows in Deutschland, für die es Tickets bei Eventim gibt.

Stream: Big Thief - "Forgotten Eyes"

Live: Big Thief

07.03. Köln - Luxor

08.03. Hamburg - Uebel & Gefährlich

09.03. Berlin - Astra Kulturhaus

+++ Auch Sunn O))) präsentieren mit "Frost (C)" einen neuen Song. Der stammt vom Album "Pyroclasts", das am 25. Oktober als Nachfolger zu "Life Metal" erscheint. Sie hatten bereits zum damaligen Release im April angekündigt, mit Produzent Steve Albini zwei Alben aufgenommen zu haben. Aktuell sind die Doom-Metaller noch in Europa auf Tour, Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: Sunn O))) - "Frost (C)"

Live: Sunn O)))

07.10. München - Backstage

08.10. Karlsruhe - ZKM

09.10. Basel - Kaserne

10.10. Leipzig - Felsenkeller

+++ Kele Okereke streamt mit "Between Me And My Maker" einen weiteren Auszug aus seinem nächsten Soloalbum "2042". Der Bloc Party-Frontmann präsentierte daraus schon den Titel "Jungle Bunny".

Stream: Kele Okereke - "Between Me And My Maker"