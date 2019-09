Nine Inch Nails für Country Music Award nominiert

Foto: Di Fronzo (Lil Nas X, CC BY 2.0)

Die Country Music Association hat Nine Inch Nails für den Country Music Award in der Kategorie "Musical Event Of The Year" nominiert. Grund dafür ist der Anteil von Trent Reznor und Atticus Ross am unheimlich populären Remix des Genre-Clashs "Old Town Road". Das Duo nahm seine Aufnahme ins Pantheon der US-Schlager-Giganten mit Humor.

Überhaupt kommentierte Reznor zum ersten Mal seine Beteiligung an der am längsten laufenden US-Nummer-Eins aller Zeiten, als er nach der Nominierung auf seinem Instagram-Account ein Pressefoto des hierzulande eher unbekannten Country-Duos Brooks & Dunn (in derselben Kategorie nominiert) hochlud, auf dem die Gesichter ausgetauscht sind durch die von ihm und Ross.

Die Nominierung durch die Country Music Association erfolgte, weil der "Old Town Road"-Remix in den USA zum viralen Hit mutiert war. Miteinbezogen sind die Interpreten Lil Nas X und Billy Ray Cyrus, sowie Produzent Young Kio, der als Basis ein Banjo-Sample aus dem Nine Inch Nails-Track "34 Ghosts IV" genutzt hatte. Das fragmentarische Instrumental ist eines von 36, die Reznor 2008 unter dem Titel "Ghosts I-IV" ins Internet gestellt hatte, wobei jedermann war dazu angehalten war, Remixe zu erstellen und auf eine eigens dafür eingerichtete Webseite hochzuladen.

Erst im Juni waren Nine Inch Nails mit Cyrus' Tochter Miley in Verbindung gebracht worden. Die Produzenten der Netflix-Serie "Black Mirror" hatten für eine Folge die Songs "Head Like A Hole" und "Right Where It Belongs" in ein Plastik-Pop-Gewand gekleidet. Miley Cyrus in ihrer Rolle als ausgenutztes Pop-Sternchen war die Interpretin der Muzak-Cover.

Zuletzt war bekannt geworden, dass Reznor und Ross ihr zweites Standbein als Filmscore-Komponisten (u.a. "The Social Network", "Verblendung") für den 2020 anlaufenden Pixar-Animationsfilm "Soul" wieder aufgreifen werden.

Instagram-Post: Reznor und Ross als Brooks & Dunn