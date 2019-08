Newsflash (Liam Gallagher, Mark Lanegan, Sting u.a.)

Neuigkeiten von Liam Gallagher, Mark Lanegan, Sting, Neal Casal, Warish, The Low Anthem, White Reaper und Spielzeug-Merchandise.

+++ Liam Gallagher hat ein Musikvideo zu seinem Song "One Of Us" veröffentlicht. Das Timing ist wohl kein Zufall: Heute auf den Tag genau zehn Jahre ist es her, dass sein Bruder Noel Gallagher erbost im Streit die gemeinsame Band Oasis verließ und sie damit offiziell auflöste. Der Songtext von "One Of Us", einem Auszug aus Gallaghers kommendem Soloalbum "Why Me? Why Not." klingt erstaunlich versöhnlich: "Come on, I know you want more/ Come on, and open your door/ After it all you'll find out/ You were always one of us/ Act like you don't remember/ You said we'd live forever". Noel Gallagher hatte eine Versöhnung kürzlich aber noch kategorisch ausgeschlossen. Liam Gallaghers zweites Soloalbum erscheint am 20. September. Schon zu hören gibt es auch die Songs "Once", "Shockwave" und "The River". Im Februar spielt er ein paar Shows in Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

+++ Mark Lanegan hat ein Video zum Song "Night Flight To Kabul" veröffentlicht. Der surreale Wasteland-Trip ist schon der fünfte Vorgeschmack auf das neue Soloalbum des früheren Screaming Trees-Sängers, "Somebody's Knocking". Es erscheint am 18. Oktober. Wer den Release nicht abwarten kann, hört schon jetzt die anderen Singles "Letter Never Sent", "Stitch It Up" (mit Video), "Name And Number" und "Playing Nero". Ende des Jahres spielt Lanegan auch in Europa Shows, Tickets gibt es bei Eventim.

+++ Sting hat in einem Statement vor den schwerwiegenden Folgen der Brände des Amazonas-Regenwaldes gewarnt. Der The Police-Frontmann ist Mitgründer der Rainforest Foundation. "Populistische Führer, die nationalistische Agendas verfolgen oder behaupten, dass der Klimawandel und seine Folgeerscheinungen ein Schwindel wären, tragen noch größere Schuld als die, die nur dastehen und nichts tun", schreibt er. "Das hier ist strafbare Fahrlässigkeit globalen Ausmaßes." Den Rechtsaußen-Präsident Brasiliens Jair Bolsonaro kritisiert Sting im Speziellen sehr scharf. "Es ist nicht die Zeit für Schwindeleien; die Welt steht in Flammen." Die Brände im Regenwald Südamerikas wüten seit mehreren Wochen im extremen Ausmaß.

+++ Gitarrist Neal Casal ist tot. Laut seinen Pressesprechern nahm er sich vor zwei Tagen im Alter von 50 Jahren das Leben. Er war Mitglied von Ryan Adams' Band The Cardinals und nahm auch solo Alben auf, zuletzt 2011 "Sweeten The Distance". Seine Hinterbliebenen teilten ein Statement auf seinem Instagram-Profil, auch Adams zeigte sich schwer betroffen.

+++ Warish streamen den neuen Song "You'll Abide". Die Punkband von Riley Hawk veröffentlicht am 13. September ihr Debütalbum "Down In Flames". Vorab hatten sie bereits die Single "Healter Skelter" präsentiert.

+++ The Low Anthem haben eine Jubiläumstour für ihr Album "Oh My God, Charlie Darwin" angekündigt. Die Indiefolker aus Rhode Island kommen dafür Anfang Dezember auch in den deutschsprachigen Raum. Tickets gibt es bei Eventim. Anfang 2018 war ihr aktuelles Album "The Salt Doll Went To Measure The Depth Of The Sea" erschienen.

+++ White Reaper haben ihr neues Album "You Deserve Love" für den 18. Oktober angekündigt. Dazu veröffentlichten sie die neue Single "1F" mit einem Musikvideo. Vor ein paar Wochen hatten die Garage-Rocker bereits den Song "Real Long Time" präsentiert.

+++ Der Spielzeug-Konzern Hasbro hat das Vertriebsunternehmen Entertainment One übernommen. Für die Musikwelt bedeutet das: Demselben Laden, der Kinderspielzeug von My Little Pony, den Transformers und den Power Rangers vertreibt, gehören nun auch die Rechte von Releases auf Labels wie Death Row oder eOne. Wir freuen uns auf Actionfiguren von Matt Pike von High On Fire, Opeth-Chef Mikael Åkerfeldt, Tupac und Snoop Dogg, einen frisierbaren Zakk Wylde-Puppenkopf...