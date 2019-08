Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal mit Civic, False Advertising und Woodpecker.

Civic

Heimatstadt: Melbourne, Australia

Genre: Punk Rock, Garage Rock

Für Fans von: New Bomb Turks, The Computers, Lurk

Ganz im Ernst: Was ist da gerade in Australien los? Das kann doch nicht sein, dass wir nahezu im Wochentakt eine gute Band von da unten entdecken. Aber ja: Auch Civic kommen aus Melbourne und verteidigen den Garage-Rock-Underground des Kontinents, der sich ab Ende der 60er formt und in den vergangenen Dekaden Bands wie Bored, The Loved Ones, The Birthday Party oder zuletzt natürlich Amyl And The Sniffers hervorgebracht hat. Civic sind catchy, wild, melodieselig, krachig, punkig, power-poppig - alles, was ihr wollt. Dabei ist die Diskografie der Band noch ziemlich übersichtlich: 2018 erscheint die Debüt-Twelve-Inch "New Vietnam" mit sieben Songs, etwas weniger räudig setzten es die vier Songs von "Those Who No" fort (einer davon ist ein Brian Eno-Cover von "Needle In The Camel's Eye") und zuletzt erschien im Juli die Seven-Inch "Selling, Sucking, Blackmail, Bribes", die wieder ganz schön pissig klingt. Im September sind Civic dann auch live in Deutschland - am 7. September in der 8mm Bar in Berlin, am 17. September im Sonic Ballroom in Köln.

Bandcamp

EP-Stream: Civic - "New Vietnam"

New Vietnam 12" EP by Civic

Seven-Inch-Stream: Civic - "Selling, Sucking, Blackmail, Bribes"

Selling, Sucking, Blackmail, Bribes 7" by Civic

False Advertising

Heimatstadt: Manchester, England

Genre: Alternative Rock, Grunge

Für Fans von: Hole, Miss June, Press Club

False Advertising gibt es schon ein ganzes Weilchen. 2015 debütiert das Trio um Sänger/Gitarristin Jen Hingley direkt mit einem selbstbetitelten Album. Es folgt eine Single und zwei EPs, außerdem 2018 ein kompiliertes Album für den japanischen Markt namens "Belligerent". Mit "You Won't Feel Love" gibt es mittlerweile einen neuen Song, der als Teaser für ein demnächst erscheinendes Album verstanden werden darf. Seit ihrer Gründung reichert die Band ihren Alternative Rock mit Grunge-, Riot-Grrrl- und Indie-Anleihen an.

Facebook | Bandcamp

Video: False Advertising - "Hey You"

Video: False Advertising - "You Won't Feel Love"

Woodpecker

Heimat: Kopenhagen, Dänemark

Genre: Grunge, Heavy Rock

Für Fans von: Soundgarden, Alice In Chains, Rob Zombie

Man mag es dem Trio auf dem Foto nicht direkt ansehen - so fresh und hip sehen die drei Musiker aus. Aber: Woodpecker spielen überraschend konservativen, groovigen Grunge-Alternative-Rock mit gelegentlicher Industrial-Note. Das ziehen Sänger/Gitarrist Sigurd Neimann, Bassist Jason Cameron und Schlagzeuger Jacob Kystgaard konsequent seit einigen Jahren durch - immerhin entstand bereits 2014 ihre selbstbetitelte Debüt-EP. Mit "320" werden Woodpecker dann am 6. September via Wild North eine neue EP veröffentlichen.

Facebook | Bandcamp

EP-Stream: Woodpecker - "Woodpecker"

Woodpecker EP by Woodpecker

Stream: Woodpecker - "Blood Flow"