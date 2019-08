Newsflash (Idles, Dave Grohl, Thom Yorke u.a.)

Neuigkeiten von Idles, Dave Grohl, Thom Yorke, Haim, Green Day, Ghost, Elbow und Suffocation.

+++ Idles haben den Song "I Dream Guillotine" digital veröffentlicht. Er war zuvor nur auf der B-Seite ihrer Seven-Inch "Mercedes Marxist" erschienen. Zu ebenjenem Song gibt es außerdem ein neues Musikvideo. Die britische Post-Punk-Band arbeitet seit Anfang des Jahres am Nachfolger zu "Joy As An Act Of Resistance", unserer Platte des Jahres 2018, die ihnen just auch eine Nominierung für den Mercury Prize einbrachte. Vor kurzem spielten sie eine Session in den Tiny Desk Studios. Zum Song "Never Fight A Man With A Perm" zeigten Idles vor einigen Wochen ein "Street Fighter"-Musikvideo.

Stream: Idles - "I Dream Guillotine"

Video: Idles - "Mercedes Marxist"

+++ Dave Grohl hat zusammen mit Greg Kurstin und Inara George Van Halen gecovert. Kurstin und George spielen gemeinsam als Indie/Elektropop-Duo The Bird And The Bee. Der Foo Fighters-Frontmann unterstützte sie bei einem Auftritt in der Late Late Show von Moderator James Corden am Schlagzeug. Gemeinsam performten sie den Song "Ain't Talkin' Bout Love". The Bird And The Bee haben heute ein ganzes Album voller Van-Halen-Cover herausgebracht.

Video: The Bird And The Bee feat. Dave Grohl - "Ain't Talkin' Bout Love" (Van-Halen-Cover)

Album-Stream: The Bird And The Bee - "Interpreting The Masters, Volume 2: (A Tribute To Van Halen)"

+++ Thom Yorke hat die "Not The News Rmx EP" veröffentlicht. Der Titel sagt es schon: Sie enthält Remixe seines Songs "Not The News", insgesamt vier an der Zahl. Die Originalversion von "Not The News" war auf seinem Soloalbum "Anima" erschienen, das der Radiohead-Frontmann Ende Juni mit einem begleitenden Kurzfilm von Paul Thomas Anderson herausgebracht hatte.

Album-Stream: Thom Yorke - "Not The News Rmx EP"

+++ Auch Haim haben wieder mit Paul Thomas Anderson zusammengearbeitet: Die Schwestern veröffentlichten vorgestern ihren neuen Song "Summer Girl" mit einem Musikvideo des Regisseurs. Der neue Song sei laut Sängerin Danielle Haim entstanden, "als bei meinem Partner vor ein paar Jahren Krebs diagnostiziert wurde, während wir an 'STTY' gearbeitet haben. (Keine Sorge, er hat das Schlimmste überstanden)". Haim und Anderson hatten schon oft gemeinsame Sache gemacht: Der Regisseur drehte zu ihrem Song "Valentine" gleich einen ganzen Live-Studio-Film, auch zum Song "Little Of Your Love" setzte er die Pop-Rock-Band in Szene.

Video: Haim - "Summer Girl"

+++ Billie Joe Armstrong und Mike Dirnt von Green Day haben ihre Coverband The Coverups wiederbelebt. Sie waren an Silvester schon einmal aufgetreten. Nun spielten sie mit befreundeten Musikern ein weiteres komplettes Set bei der 40th Street Block Party in Oakland. Im Netz gibt es einen Mitschnitt der ganzen Show.

Video: The Coverups mit Cover-Set

Setlist: The Coverups bei der 40th Street Block Party

01. "A Million Miles Away" (The Plimsouls)

02. "I Wanna Be Sedated" (Ramones)

03. "I Fought The Law" (The Crickets)

04. "Where Eagles Dare" (Misfits) (feat. Kevin Preston)

05. "Born To Lose" (The Heartbreakers) (feat. Kevin Preston)

06. "Bastards Of Young" (The Replacements)

07. "American Girl" (Tom Petty and the Heartbreakers)

08. "Walking Out On Love" (Paul Collins Beat)

09. "All The Young Dudes" (David Bowie)

10. "Should I Stay Or Should I Go" (The Clash)

11. "Sheena Is A Punk Rocker" (Ramones) (feat. Violet Mayugba)

12. "Drain You" (Nirvana)

13. "Dancing With Myself" (Generation X)

14. "Suffragette City" (David Bowie)

15. "Happy" (The Rolling Stones)

16. "Surrender" (Cheap Trick)

17. "Rebel Rebel" (David Bowie)

18. "Jumpin' Jack Flash" (The Rolling Stones)

19. "(What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding" (Brinsley Schwarz)

+++ Ghost veröffentlichen im nächsten Monat offenbar eine neue Seven-Inch. In einigen Online-Shops war ein Listing der Single "Kiss The Go-Goat / Mary On A Cross" aufgetaucht. Im japanischen Shop von HMV ist sie noch zu finden. Release-Datum ist der 13. September. Möglicherweise handelt es sich um Überbleibsel aus den Sessions für ihr 2018 erschienenes Album "Prequelle". Frontmann Tobias Forge hatte nämlich angekündigt, erst Anfang 2020 ein neues Album aufnehmen zu wollen. Zuletzt zeigten Ghost ein Lyric-Video zum Song "Faith"

+++ Elbow streamen den neuen Song "Dexter & Sinister". Der siebenminütige Track der Prog-Band erscheint als limitierte Ten-Inch, ist aber auch ein erster Vorbote für ihr achtes Studioalbum "Giants Of All Sizes", das am 11. Oktober erscheinen soll. Laut Sänger Guy Garvey geht es auf dem neuen Song um seine Fassungslosigkeit angesichts des ungewissen Ausgangs des Brexit, um Verlust innerhalb der Familie und im Freundeskreis und das allgemeine Gefühl von Entfremdung in der heutigen Zeit. Nur einen Monat nach Veröffentlichung der Platte sind Elbow in Deutschland unterwegs. Tickets gibt es bei Eventim.

Lyric-Video: Elbow - "Dexter & Sinister"

Live: Elbow

10.11. Wiesbaden - Schlachthof

12.11. München - Tonhalle 13.11. Köln - Live Music Hall

14.11. Berlin - Huxley's Neue Welt

+++ Wer selbst in seiner Band spielt, braucht für seine Hochzeit keine engagieren. Selbst dann nicht, wenn sie eine so brutale Death-Metal-Band wie Suffocation ist. Deren ehemaliger Frontmann Frank Mullen hat seiner frisch vermählten Ehefrau auf der gemeinsamen Hochzeit ein Ständchen gesungen - in dem Stil, der ihm am vertrautesten ist:

Video: Frank Mullen singt auf seiner Hochzeit