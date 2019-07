Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal mit Buzzard Buzzard Buzzard, Daufødt und Land Of Ooo.

Buzzard Buzzard Buzzard

Heimatstadt: Cardiff, Wales

Genre: Fuzz Rock, Garage Rock

Für Fans von: Ty Segall, T. Rex, Cold War Kids

Fuzziger Garage-Rock mit Pop-Appeal oder doch eher lupenreiner Pop in schmutzigem LoFi-Gewand? Buzzard Buzzard Buzzard bedienen sich am Riff-Stil von Glamrock-Bands wie T. Rex oder KISS, verpacken sie aber in moderne und sehr eingängige Pop-Arrangements. So sind bisher drei ungemein mitreißende Songs entstanden, mit denen die Waliser schon Iggy Pop und Noel Gallagher überzeugen und zudem beim legendären Glastonbury Festival auftreten konnten. Weiteres Material ist bisher noch nicht angekündigt, an die aktuelle Single "Love Forever" verlieren Garage-Fuzz- und Pop-Fans gleichermaßen aber jetzt schon ihr Herz.

Facebook | Homepage

Stream: Buzzard Buzzard Buzzard - "Love Forever"





Daufødt

Heimatstadt: Oslo, Norwegen

Genre: Hardcore

Für Fans von: The Good The Bad And The Zugly, Sibiir, Pagan

Auf dem norwegischen Label Fysisk Format haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Bands, die Punkrock mit extremen Metalspielarten verbinden, ihre Heimat gefunden. Die jüngste Entdeckung des Osloer Labels ist das Quartett Daufødt (zu Deutsch: "Tot geboren"), das melodieverliebten Hardcore Punk mit Black-Metal-Blutkehlen kombiniert. Kürzlich veröffentlichte die Band ihre Debütsingle "Forbudte Frukter", also "verbotene Früchte", die von Kim Lillestøl gemixt wurde, der bereits mit Künstlern wie Kvelertak oder Honningbarna gearbeitet hatte. Auf dem zweiminütigen Stück kritisieren Daufødt konservative gesellschaftliche Strukturen, die junge Menschen erheblich in ihrer Entwicklung ausbremsen. So erzählt es jedenfalls die Band, denn: Die Lyrics halten sie komplett auf norwegisch.

Facebook | Bandcamp

Stream: Daufødt - "Forbudte Frukter"

Forbudte Frukter by Daufødt





Land Of Ooo

Heimatstadt: Graz, Österreich

Genre: Dream Pop, Post-Punk

Für Fans von: Muncie Girls, Beach House, Cocteau Twins

Vor den verhuschten Dream-Pop-Landschaften schichten Land Of Ooo mäandernde Gesangsharmonien und antreibende Post-Punk-Rhythmen. Auf ihrer Debüt-EP "Wry Cry" lädt das österreichische Trio auf diese Weise zum Träumen und zum Tanzen ein. Entwickelt der Titeltrack über sieben Minuten eine tief melancholische Atmosphäre, kreisen über dem verträumten "Waiting For The Whales" schon verzerrte Gitarren, die der Traumlandschaft einen düsteren Unterton verleihen. So schräg und so perfekt, dass Land Of Ooo mit spannenden Bands wie Adult Mom, Muncie Girls und Trucks schon kurz nach Bandgründung auf Tour gehen durften.

Facebook | Bandcamp

EP-Stream: Land Of Ooo - "Wry Cry"