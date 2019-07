Refused kündigen ihr neues Album "War Music" an

Refused haben offiziell ihr neues Album angekündigt. Es heißt "War Music", die erste Single folgt bald - und das Releasedatum für die Platte steht auch schon fest.

Refused veröffentlichten über ihre Social-Media-Kanäle ein Teaser-Video zu "Blood Red", ihrer ersten Single, die sie auch schon live gespielt hatten. Sie soll - vermutlich mit einem Musikvideo - am 2. August erscheinen. Das dazugehörige Album heißt "War Music" und kommt dann am 18. Oktober.

Es folgt auf ihr Comeback-Album "Freedom", das 2015 erschienen war. Die schwedischen Hardcore-Legenden hatten sich 2012 wiedervereinigt.

Zur Ankündigung teilten Refused außerdem einen Auszug aus dem Text zu Leonard Cohens Song "Everybody Knows" und ein eigenes politisches Statement, damit auch niemand auf die Idee kommt daran zu zweifeln, dass das nächste Refused-Album wieder hoch(links)politisch wird: "Blood red until we're fucking dead", so auch die von Dennis Lyxzén vorgetragenen Zeilen im Songteaser.

"Wir finden immer noch, dass der Kapitalismus ein Krebsgeschwür ist, und wir glauben immer noch daran, dass man es heilen kann. Wir finden immer noch, dass das Patriarchat ein Krebsgeschwür ist, und glauben auch hier immer noch daran, dass man es heilen kann. Wir glauben immer noch an die Macht der Kunst, Denkweisen zu verändern und auszuweiten."

Das neue Album bringen Refused dann im November mit Thrice auf ihrer gemeinsamen Tour auf die Bühne. Karten gibt es bei Eventim.

Nach dem Album ist vor dem Game: Neben der nun angekündigten Platte spielen die Refused auch eine wichtige Rolle im Videospiel "Cyberpunk 2077", das im April erscheint. In dieser SciFi-Dystopie gibt es eine Band namens Samurai, deren Sänger zu den Hauptprotagonisten gehört. Der wird im Spiel zwar von Schauspieler Keanu Reeves verkörpert, Refused sind allerdings für die Musik dieser Band zuständig. Mit "Chippin' In" gibt es einen der Songs bereits im Stream, es wird aber noch weitere geben.

VISIONS empfiehlt:

Refused + Thrice

04.11. Köln - Carlswerk Victoria

05.11. Hamburg - Große Freiheit 36

11.11. München - Tonhalle

12.11. Berlin - Huxley's Neue Welt