Korn streamen neue Single "You'll Never Find Me", kündigen Album "The Nothing" an

Foto: Brian Ziff

Korn haben die neue Single "You'll Never Find Me" im Livestream vorgestellt. Der Trademark-Track war gleichzeitig der erste Vorbote auf das nun angekündigte neue Studioalbum "The Nothing", das im September erscheinen wird.

Korn gehen im neuen Track "You'll Never Find Me" gewissermaßen einmal ihre klassischen Trademarks durch: In der Strophe gibt es aggressives Riff-Gewitter mit leichten Slipknot-Anklängen, im Pre-Chorus Flüsterstimme und verwaschene Chorus-Gitarren, und im Refrain dann dicken, getragenen Sound und vorsichtig optimistischen Gesang, mit dem sich Jonathan Davis stark wie selten an Alice In Chains anlehnt.

Wie nach mehreren Teasern mit einem potenziellen Covermotiv zu erwarten, ging mit der neuen Single auch endlich die Ankündigung des bereits länger erwarteten 13. Korn-Studioalbums einher: Das von Nick Raskulinecz (Mastodon, Deftones, Foo Fighters) produzierte "The Nothing" wird am 13. September via Roadrunner hierzulande erscheinen. Fans können das Album bereits vorbestellen.

"Tief in unserer Erde lebt eine außergewöhnliche Kraft", schrieb Jonathan Davis zum neuen Album seiner Band. "Wenigen ist das Ausmaß und die Bedeutung dieses Ortes bewusst, an dem Gut/Böse, Dunkelheit/Licht, Glückseligkeit/Folter, Verlust/Gewinn und Hoffnung/Verzweiflung als Eins existieren - das in jedem Moment unseres Lebens an uns reißt. [...] Willkommen zu THE NOTHING."

Dass ein Nachfolger zu "The Serenity Of Suffering" (2016) bald kommen muss, stand schon länger fest: Korn hatten bereits im Mai 2018 von einer neuen Platte gesprochen, für die gerade "mit verschiedenen Menschen" Material entstehen würde. Bereits im August gleichen Jahres war die Band zumindest zeitweise im Studio gewesen. Später hieß es dann, die Platte solle voraussichtlich im März 2019 erscheinen.

Offenbar hatte der tragische Tod von Jonathan Davis' Ex-Frau Deven die Band bei der Arbeit verständlicherweise ausgebremst. Zumindest fand sich Davis erst im Januar 2019 im Studio ein, um seinen Gesang zur Platte beizusteuern.

Jonathan Davis hatte im Mai 2018 ein Soloalbum mit dem Titel "Black Labyrinth" veröffentlicht.

Im Februar war bekannt geworden, dass Korn ihren Ex-Schlagzeuger David Silveria verklagt haben, weil dieser Tantiemen für digitale Umsätze gefordert haben soll, die ihm nach Ansicht der band nicht zustehen.

Visualizer-Video: Korn - "You'll Never Find Me"

Cover & Tracklist: Korn - "The Nothing"

01. "The End Begins"

02. "Cold"

03. "You'll Never Find Me"

04. "The Darkness Is Revealing"

05. "Idiosyncrasy"

06. "The Seduction Of Indulgence"

07. "Finally Free"

08. "Can You Hear Me"

09. "The Ringmaster"

10. "Gravity Of Discomfort"

11. "H@rd3r"

12. "This Loss"

13. "Surrender To Failure"