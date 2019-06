Newsflash (Feine Sahne Fischfilet, Chris Cornell, Beastie Boys u.a.)

Neuigkeiten von Feine Sahne Fischfilet, Chris Cornell, Beastie Boys, PJ Harvey, Kadavar, Laura Jane Grace & Frank Iero, Fever 333, Wear Your Wounds und Brass Against.

+++ Feine Sahne Fischfilet haben eine neue Tour angekündigt. Die Punkrocker aus Mecklenburg-Vorpommern spielen nach ihren beiden anstehenden Arenashows in Dresden und Berlin ab Ende November wieder Konzerte. Die Tour führt sie bis Ende des Jahres durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der allgemeine Kartenvorverkauf startet am kommenden Mittwoch um 12 Uhr. Ihr aktuelles Album "Sturm & Dreck" war Anfang 2018 erschienen.

06.07. Dresden - Filmnächte am Elbufer

20.07. Berlin - Open Air Zitadelle Spandau

28.11. Saarbrücken - E-Werk

29.11. Wetzlar - Rittal Arena

30.11. Lingen - Emsland Arena

05.12. Zürich - Volkshaus

06.12. Kempten - Big Box

07.12. Wien - Gasometer

12.12. Mannheim - Maimarktclub

13.12. Zwickau - Stadthalle

14.12. Bremen - Weser-Ems-Halle

19.12. Bochum - RuhrCongress

20.12. Koblenz - Conlog Arena

21.12. Hamburg - Sporthalle Hamburg

27.12. Frankfurt/Oder - Messehalle 1

28.12. Bamberg - Brose Arena

+++ Chris Cornells Tochter Lily Cornell Silver befindet sich im Rechtsstreit mit seiner Nachlassverwaltung. Das Boulevard-Magazin TMZ berichtet, dass Lily, sein gemeinsames Kind mit Ex-Frau Susan Silver, Anspruch auf Geldmittel erhoben hat, die angeblich aus einem Investmendfonds kommen sollen, den Chris Cornell für ihre College-Kosten aufgesetzt hatte. Das sei eine der Bedingungen gewesen, mit der 2004 seine Scheidung von Silver vonstatten ging. Vicky Cornell, seine zweite Ehefrau und die Verwalterin seines Erbes, habe ihr unabhängig davon ohne rechtliche Verbindlichkeit freiwillig 42.000 US-Dollar gezahlt, um sie durchs College zu bringen, allerdings habe sie das Studium während des zweiten Semesters wieder abgebrochen, um sich auf ihre geistige Gesundheit zu fokussieren. Vicky Cornell werde ihr erst wieder Mittel aus dem Investmendfonds zur Verfügung stellen, wenn sie nachweisen kann, zurück im College zu sein.

+++ Die Beastie Boys haben zwölf rare Tracks zum 15-jährigen Jubiläum von "To The 5 Boroughs" veröffentlicht. Sie sind als Ergänzung auf einer digitalen Deluxe-Edition des ursprünglich 2004 erschienenen Albums enthalten. Erst kürzlich feierten die HipHop-Legenden ein weiteres Jubiläum mit einer Mini-Doku über das inzwischen 25 Jahre alte Album "Ill Communication".

+++ Auch PJ Harvey hat gleich sechs neue Songs veröffentlicht. Sie alle sind Teil des Soundtracks zu "The Virtues", einer kürzlich ausgestrahlten britischen Dramaserie. Der enthält auch Beiträge unter anderem von Mono und Aphex Twin. Vor wenigen Monaten hatte die Musikerin ihren Soundtrack zum Theaterstück "All About Eve" veröffentlicht.

+++ Kadavar haben den Titel ihres neuen Albums enthüllt. Es heißt "For The Dead Travel Fast" und soll im September bei Nuclear Blast erscheinen. Gerade sind die Heavy-Retro-Rocker noch im Studio, wie auch ihr Teaser-Video zeigt. Das noch aktuelle Album "Rough Times" war 2017 erschienen. Im November kommen sie auf von VISIONS präsentierte Tour.

10.11. Hannover - Capitol

20.11. Wiesbaden - Schlachthof

21.11. Nürnberg - Hirsch

22.11. München - Backstage Werk

23.11. Wien - Arena

24.11. Dresden - Beatpol

27.11. Stuttgart - LKA Longhorn

28.11. Köln - Essigfabrik

29.11. Hamburg - Große Freiheit

30.11. Berlin - Columbiahalle

+++ Laura Jane Grace & The Devouring Mothers und Frank Iero & The Future Violents kommen auf gemeinsame Tour. Unterstützt werden sie vom Punkrock-Duo Mobina Galore, die auch ohne Bandnamen-Zusatz auskommen. Die Tour führt sie Anfang September durch Deutschland. Iero brachte kürzlich sein neues Album "Barriers" heraus, Graces Solodebüt "Bought To Rot" ist schon von 2018.

04.09. Köln - Club Volta

05.09. Hamburg - Knust

06.09. Berlin - SO36

07.09. Leipzig - Conne Island

08.09. München - Backstage

+++ Auch Fever 333 kommen für weitere Konzerte nach Europa. Jason Aalon Butler (Ex-Letlive) und seine Band spielen im November eine Reihe von Shows im deutschsprachigen Raum. Im Sommer sind sie mit ihrem Debütalbum "Strength In Numb333rs" noch auf ausgewählten Festivals zu sehen.

25.06. Hannover - Musikzentrum

28.06. Ysselsteyn - Jera On Air

13.11. Hamburg - Knust

14.11. Berlin - SO 36

16.11. Wien - Flex

18.11. Zürich - Plaza

19.11. Köln - Luxor

+++ Wear Your Wounds haben einen kunstvollen Visualizer-Clip zur Single "Shrinking Violet" veröffentlicht. Das inzwischen zur Band gewachsene Projekt von Converge-Frontmann Jacob Bannon veröffentlicht am 12. Juli das neue Album "Rust On The Gates Of Heaven". Den Titelsong gibt es auch bereits zu hören.

+++ Mit ihren Bläser-Covern berühmter Alternative-Songs haben sich Brass Against längst einen Namen gemacht - zuletzt standen spannende Neuinterpretationen von "Mountain Song" (von Jane's Addiction) oder Black Sabbaths "War Pigs" auf dem Plan. Jetzt sind die Deftones dran. Wie immer sind es nicht nur die sowohl tief brummenden als auch hoch kreischenden Bläser, die hier mit ihrer eigenartigen Soundtextur beeindrucken, sondern es ist auch die mächtige und vielseitige Stimme von Sängerin Sophia Urista, die schon am Tool-Cover "The Pot" mitgewirkt hatte.

