Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr dringend auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal mit Plastic, Liines und A Giant Dog.

Plastic

Heimatstadt: Midlands, England

Genre: Grunge, Punk

Für Fans von: Nirvana, Soundgarden, Superbloom

"The worst 90's revival band you've never heard" - Plastic aus dem mittleren Großbritannien wissen, wie man Werbung für sich macht. Außerdem verstehen sie eine Menge davon, das Grunge-Erbe in die Gegenwart zu holen, zunächst mit der Debüt-EP "Drop", dann mit diversen Singles und im Frühjahr 2018 schließlich mit ihrem Debütalbum "Here There Is No Gravity". Danach schrumpft die Band vom Quintett zum Quartett und begrüßt zwei neue Mitglieder, vielleicht hält sie sich deshalb nun weniger eng an Cobain, Cornell und Co.: "Spit", der erste Vorbote auf ihre am 24. Mai erscheinende neue Drei-Song-EP "Drink Sensibly", gebiert sich einen Hauch punkiger und schnodderiger, aber auch eigener. Emanzipation gelungen.



Facebook | Bandcamp

Video: Plastic - "Spit"





Liines

Heimatstadt: Manchester, England

Genre: Punk, Post-Punk

Für Fans von: Sleater-Kinney, Fontaines D.C., Savages

Mit einigen Singles und dem Debütalbum "Stop-Start" hatten sich Liines aus Manchester bereits einen Namen zwischen düsterer Post-Punk-Maschine, Riott-Grrrl-Erben und hibbeligem Indiepunk gemacht, nun nimmt das englische Trio erneut Anlauf: "On And On" heißt die neue Single, die auf ein hypnotisch vorwärts strebendes Rhythmus-Fundament die kernig-aufgekratzten Vocals von Gitarristen und Sängerin Zoe McVeigh aufsetzt. Der Inhalt passt zur Form: "'On And On' handelt davon, alles runterzuschlucken und sich mit den immer gleichen Gedanken in den Wahnsinn zu treiben", erzählt die Frontfrau. Vermutlich wussten die Sleaford Mods ganz genau, was für einen Rohdiamanten sie da gerade mit auf Tour genommen haben.



Facebook | Bandcamp

Stream: Liines - "On And On"





A Giant Dog

Heimatstadt: Houston, Texas

Genre: Power-Pop

Für Fans von: The Thermals, Superchunk, King Tuff

A Giant Dog aus den USA gibt es schon über zehn Jahre, gerade begeistern die Texaner aber auf ihrer Europatour mit ihrem vereinnahmenden Power-Pop. Der enthält ganz viele Spurenelemente von Punk, Garage-Rock, Electroclash und Stoner - und wahrscheinlich noch vielem mehr. Arcade Fire auf Acid wäre auch eine passende Beschreibung. Das sind nur die ersten Eindrücke, die ihr noch aktuelles Album "Toy" von 2017 und der mindestens genauso gute Vorgänger "Pile" beim ersten Durchhören hinterlassen. Einer von Texas' wichtigsten Musikern, Spoon-Frontmann Britt Daniels, ist Mentor von A Giant Dog und unter anderem auf ihrem Song "Get With You And Get High" zu hören.



Facebook | Bandcamp

Video: A Giant Dog - "Bendover"

Album-Stream: A Giant Dog - "Pile"

Pile by A Giant Dog

Album-Stream: A Giant Dog - "Toy"