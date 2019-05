The Raconteurs präsentieren Video zu Leadsingle "Help Me Stranger"

Foto: Steven Sebring

The Raconteurs haben den Quasi-Titeltrack ihres kommenden Albums "Help Us Stranger" mit einem Video vorgestellt. "Help Me Stranger" liefert die erhoffte Kost zwischen Blues, Garage Rock, Indie und Americana.

Die ersten dreißig Sekunden von "Help Me Stranger" führen zunächst auf die falsche Fährte: Ein schemenhaft zu erkennendes Paar tanzt eng, dazu sieht man The Raconteurs-Bassist Jack Lawrence Gitarre spielen, wobei er wie eine auf dem Dachboden wiederentdeckte Bluessänger-Aufnahme aus den 20er- oder 30er-Jahren klingt. Dann springen Bild und Ton und der eigentliche Song setzt ein - ein für die Band um Brendan Benson und Jack White typisch groovender Mid-Tempo-Track zwischen Garage-, Blues- und Indierock mit einem Hauch Americana, der sich vor allem in der lässigen Akustikgitarre spiegelt.

Gedreht wurde der Clip im japanischen Kimitsu, das in der Nähe der Hauptstadt Tokio liegt, wo die Raconteurs Ende April zwei Konzerte gespielt hatten. Regie führte der japanische Filmregisseur und Visual-Effects-Spezialist Yasuhiko Shimizu, der Performance-Szenen der Band mit skurrilen und leicht psychedelischen Momenten angereichert hat.

"Help Me Stranger" ist die Leadsingle des kommenden Raconteurs-Albums "Help Us Stranger", mit dem die Band am 21. Juni zehn Jahre nach dem Vorgängerwerk "Consolers Of The Lonely" zurückkehrt. Zuvor gab es daraus schon die Songs "Sunday Driver" und "Now That You're Gone" zu hören sowie die ebenfalls auf der platte vertretene Coverversion "Hey Gyp (Dig The Slowness)" eines Songs von Singer/Songwriter-Legende Donovan.

Noch vor Erscheinen des neuen Albums geben sich die Raconteurs Ende Mai in Köln und Berlin die Ehre. Während das Konzert in Köln bereits ausverkauft ist, bekommt ihr für Berlin noch Tickets bei Eventim.

Bevor er sich wieder seiner lange inaktiven Band gewidmet hatte, hatte Co-Frontmann White im vergangenen Jahr sein stilistisch deutlich experimentierfreudigeres drittes Soloalbum "Boarding House Reach" veröffentlicht und war mit diesem auf Tour gegangen.

Video: The Raconteurs - "Help Me Stranger"

Live: The Raconteurs

28.05. Köln - E-Werk | ausverkauft

30.05. Berlin - Verti Music Hall