Tool geben Veröffentlichungstermin für neues Album bekannt

Darauf warten Tool-Fans seit 13 Jahren: Der Termin für das Erscheinen der neuen Platte der Alternative-Prog-Metal-Veteranen steht offenbar fest.

Es passiert also wirklich: Tool werden in naher Zukunft ihr neues Album veröffentlichen, auf das Fans seit 13 Jahren sehnsüchtig warten. Am 30. August 2019 wird die von Joe Barresi produzierte Platte erscheinen, und damit nur etwas später als der angepeilte Zeitraum "irgendwo zwischen Mitte Mai und Mitte Juli", den Frontmann Maynard James Keenan für den Nachfolger zu "10,000 Days" von 2006 angegeben hatte. Weitere Details wie Albumtitel oder Artwork wurden bislang nicht bekannt, offenbar ist aber das Mastering nun also abgeschlossen.

Tool verbreiteten die Neuigkeit bei ihrem Konzert in Birmingham, Alabama am gestrigen 7. Mai. Während einer Songpause flackerte dort laut Fans ein Teaser über die Videoleinwände, der das Datum enthielt. Keenan habe das Publikum entgegen des üblichen Smartphone-Verbots sogar aufgefordert, zu filmen und die Information in den sozialen Medien zu verbreiten. Im Anschluss postete die Band den Videoteaser dann auch auf ihrem Twitter-Account. Da der Termin im Teaser nicht explizit mit dem Erscheinen eines Albums verknüpft ist, bleibt eine Restunsicherheit, ob es eventuell nur um den Release einer Single oder eine andere große Neuigkeit geht; das erscheint mit so viel Vorlauf jedoch eher unwahrscheinlich.

Schon bei der vorangegangenen Show in Jacksonville, Florida hatte die Band ihre Fans heiß auf die neue Platte gemacht: Mit "Descending" und "Invincible" feierten gleich zwei neue Songs ihre Live-Premiere. Die hatten Tool zuvor bereits angedeutet, "Descending" war Anfang 2016 auch schon als Instrumentalversion live zu hören gewesen.

Damit ist auch klar, dass Fans in Europa die Band zunächst live erleben werden, bevor sie die ganze neue Platte in den Händen halten: Im Juni spielen Tool hierzulande ausgewählte Arena- und Festivalshows, für einige der Konzerte sind allerdings nur noch bei dubiosen Drittanbietern Karten zu horrenden Preisen zu bekommen.

Foto: Fans teilen Bilder von VÖ-Termin bei Tool-Konzert

Tweet: Tool bestätigen VÖ-Termin von neuem Album

Live: Tool

02.06. Berlin - Mercedes-Benz Arena

04.06. Prag - O2 Arena

05.06. Wien - Stadthalle

07.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

09.06. Nürnberg - Rock im Park

18.06. Amsterdam - Ziggo Dome

25.06. Zürich - Hallenstadion