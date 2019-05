Newsflash (Mastodon, Slipknot, Jack White u.a.)

Neuigkeiten von Mastodon, Slipknot, Jack White, Lamb Of God, Baroness, Thou, Liz Phair, Neil Young, Blackwater Holylight und Blink-182 feat. Lil Wayne.

+++ Mastodon haben den vierten Teil ihrer "Crack The Skye"-Doku veröffentlicht. Diesmal geht es im Making-of zur inzwischen zehn Jahre alten Platte vor allem um die Suche nach dem richtigen Gitarrensound. Im vorangegangenen dritten Teil ging es um die emotionale Hintergrundgeschichte zu einigen der Songs.

Video: Making-of zu "Crack The Skye" von Mastodon, Teil 4

+++ Slipknot spielen am 17. Mai in der US-Fernsehsendung "Jimmy Kimmel Live!". Ihr Teaser legt den Verdacht nahe, dass sie dort einen neuen Song performen oder möglicherweise sogar ihr neues Album offiziell ankündigen könnten. Das trägt bisher noch keinen bekannten Titel, erscheint aber am 9. August, das steht schon fest. Bei dem Auftritt wird man auch feststellen können, ob Percussionist Chris Fehn weiter in der Band spielt oder ob ihn bereits jemand ersetzt. Slipknot befinden sich mit ihrem Mitglied gerade in einem komplizierten Rechtsstreit.

Instagram-Posts: Slipknot kündigen Performance im Fernsehen an, teasern Musik

+++ Die Wayne State University in Detroit hat Jack White eine Ehrendoktorwürde verliehen. Damit will die Leitung sein Engagement für seine Heimatstadt und seinen großen Beitrag zur Kulturszene würdigen. Offiziell dürfte sich der Musiker nun Dr. Jack White nennen, was unter Akademikern bei Ehrendoktoren eher verpönt ist. Die schicke Robe durfte er aber hoffentlich mit nach Hause nehmen.

Instagram-Post: Jack White bekommt Ehrendoktorwürde an der Wayne State University

+++ Lamb Of God haben ein Lyric-Video zur B-Seite "Another Nail for Your Coffin" veröffentlicht. Der zuvor unveröffentlichte Song war am vergangenen Freitag auf einer Reissue von "Ashes Of The Wake" erschienen, das inzwischen 15 Jahre alt ist. Leider hatte die Band auch schlechte Neuigkeiten zu verkünden: Vor einer Show in Phoenix, Arizona am vergangenen Donnerstag wurden den Mitgliedenr Instrumente gestohlen, laut Gitarrist Willie Adler vermutlich sogar von Angestellten der Venue. Seine Gitarre, von der er ein Foto teilte, sei genauso verschwunden wie ein handbemalter Bass von John Campbell. Weniger Pech haben Lamb Of God hoffentlich in Europa: Ab Juni spielt die Metal-Band drei Shows in Deutschland. Tickets gibt es bei Eventim.

Lyric-Video: Lamb Of God - "Another Nail For Your Coffin"

Instagram-Post: Willie Adler von Lamb Of God lamentiert Diebstahl

Live: Lamb Of God

19.06. Köln - Essigfabrik

24.06. Bochum - Matrix

01.07. Frankfurt/Main - Batschkapp

+++ Sebastian Thomson von Baroness hat in der Late Night With Seth Meyers demnächst einen Gastauftritt. Vom 20. bis 24. Mai spielt der Schlagzeuger in der Hausband der Sendung, so wie es in der Vergangenheit bereits John Stanier (Battles/Ex-Helmet) und Brann Dailor von Mastodon taten. Baroness veröffentlichen am 14. Juni ihr neues Album "Gold & Grey", kürzlich gab es mit "Front Toward Enemy" bereits den dritten Song daraus zu hören.

Instagram-Post: Sebastian Thomson von Baroness spielt bei der Late Night With Seth Meyers

Seb will be guest drumming with the @8gband on @LateNightSeth from May 20-24. Tune in weeknights at 12:35amET on NBC. pic.twitter.com/Yh0eaWL2Xu — Baroness (@YourBaroness) 6. Mai 2019

+++ Thou haben als erste Metal-Band eine Tiny Desk Session bei NPR Music gespielt. Die gemütliche Büro-Session fiel den Umständen entsprechend ungewöhnlich ruhig für die Sludge-Formation aus. Gerade mit den weitgehend unverstärkten Arrangements ihrer hypnotischen Songs hinterließen sie jedoch einen bleibenden Eindruck. In einem ähnlich ungewöhnlichen Gewand hatten bei den Sessions zuletzt Weezer einige neue wie alte Songs präsentiert.

Video: Thou bei den Tiny Desk Sessions

+++ Liz Phair hat ein Buch namens "Horror Stories" angekündigt. Der Verlag Random House beschreibt es als "kaleidoskopische Memoiren über Phairs Erfahren mit Erfolg, gebrochenen Herzen, Mutterschaft und allem dazwischen". Es erscheint im Original am 8. Oktober.

Tweet: Liz Phair veröffentlicht Buch

Kaboom. October 8th. Random House. Buckle up ✍️ pic.twitter.com/stO2uaKbTX — Liz Phair (@PhizLair) 3. Mai 2019

+++ Auch Neil Young hat ein neues Buch angekündigt. An "To Feel The Music: A Songwriter's Mission To Save High-Quality Audio" hat Co-Autor Phil Baker mitgearbeitet, der Chef von Youngs umfassendem Musikarchiv. Wie der Titel verrät, geht es darin vor allem um die Entwicklungsgeschichte von Youngs PonoPlayer, seinem Einsatz für verlustfreie Audioqualität und die Hürden, die er deswegen innerhalb der Musikindustrie überwinden musste. Auf seiner Webseite führt er die Inhalte des Buchs aus. Es erscheint am 9. September in Originalsprache via Benbella Books. Vorher ist Young auf Konzertreise auch in Europa unterwegs. Tickets für die Termine im Juli gibt es bei Eventim.

Live: Neil Young

02.07. Dresden - Filmnächte am Elbufer

03.07. Berlin - Waldbühne

05.07. Mannheim - SAP Arena

06.07. München - Olympiahalle

+++ Blackwater Holylight haben den neuen Song "Sunrise" mit einem Video veröffentlicht. Die Psychrock-Band aus Portland, Oregon gibt damit einen ersten Vorgeschmack auf ihr zweites Album, das sie gerade fertig produziert haben und das noch im Laufe des Jahres erscheinen soll. 2018 hatten sie das nach der Band benannte Debütalbum veröffentlicht. Aktuell sind Blackwater Holylight noch auf Tour in Europa, demnächst sind sie noch in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen.

Video: Blackwater Holylight - "Sunrise"

Live: Blackwater Holylight

13.05. Oldenburg - MTS Records

14.05. Berlin - Zukunft am Ostkreuz

15.05. Wien - Arena Beisl

16.05. Olten - Coq d'Or

17.05. Innsbruck - PMK

+++ Blink-182 haben eine Co-Headliner-Tour in Nordamerika mit Rapper Lil Wayne angekündigt. Zur Feier veröffentlichten sie ein Mash-up aus "What's My Age Again?" und Lil Waynes "A Milli" - live eingespielt, als hätten sie gemeinsame Auftritte auch bei den anstehenden Terminen vor. Drummer Travis Barker ist zwar auch eine große Nummer in der HipHop-Welt, trotzdem fallen die Reaktionen sehr gemischt aus. Im Marvel-Filmuniversum sind Crossover-Events gerade der letzte Schrei, doch dieses seltsame Superhelden-Team-up verspricht mehr Unheil, als es verhindern könnte.

Video: Blink-182 & Lil Wayne - "What's My Age Again?/A Milli"