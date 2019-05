Tool stellen live neue Songs "Descending" und "Invincible" vor

Tool haben live die zwei neuen Songs "Descending" und "Invincible" präsentiert. Während einer davon zumindest bereits auszugsweise bekannt war, war der andere erstmals zu hören.

Am gestrigen Sonntag waren Tool beim Welcome To Rockville Festival in Jacksonville, Florida aufgetreten. Dort bekamen Fans nach langer Zeit auch endlich fertige neue Musik zu hören: Die beiden Tracks "Descending" und "Invincible" kamen auf die Bühne - beides offenbar episch lange, für Tool typische Alternative-Prog-Metal-Tracks, die sich in ihren über zehn Minuten Spielzeit langsam aufbauen und wieder abebben. Unten könnt ihr Fan-Mitschnitte der Tracks hören, die allerdings qualitativ ausbaufähig sind.

Zumindest "Descending" ist für Fans nicht komplett neu: Schon Anfang 2016 hatten Tool den Song live ausprobiert, damals allerdings noch als Instrumentalversion. Zudem hatte die Band mit dem ihr eigenen Humor bereits angedeutet, auf der aktuellen Tour neues Material spielen zu wollen. Tool spielen derzeit den Mai über eine Reihe von Hallenkonzerten in den USA.

Die beiden Tracks dürften vermutlich auch auf dem ominösen neuen Tool-Album zu finden sein, das bei den Fans seit Jahren Gegenstand von unruhiger Vorfreude, bissigem Spott und Resignation ist, da der Vorgänger "10,000 Days" mittlerweile 13 Jahre zurückliegt und die Geduld der Anhänger aufgebraucht ist. Frontmann Maynard James Keenan hatte den Releasetermin des Albums Anfang des Jahres auf "irgendwo zwischen Mitte Mai und Mitte Juli" geschätzt, im März war die Band offenbar beim Mastering der Platte angekommen. Einen offiziellen Veröffentlichungstermin gibt es aber nach wie vor nicht.

Höchstwahrscheinlich werden Fans aus Europa die neuen Tracks also zunächst live und erst danach auf Platte hören: Im Juni spielen Tool hierzulande ausgewählte Arena- und Festivalshows, für einige der Konzerte sind allerdings nur noch bei dubiosen Drittanbietern Karten zu horrenden Preisen zu bekommen.

Video: Tool - "Descending" (live)

Video: Tool - "Invincible" (live)

Live: Tool

02.06. Berlin - Mercedes-Benz Arena

04.06. Prag - O2 Arena

05.06. Wien - Stadthalle

07.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

09.06. Nürnberg - Rock im Park

18.06. Amsterdam - Ziggo Dome

25.06. Zürich - Hallenstadion