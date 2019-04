Newsflash (Pelican, Desertfest, The Raconteurs u.a.)

Neuigkeiten von Pelican, dem Desertfest, The Raconteurs, Press Club, New Idea Society und Okilly Dokilly.

+++ Pelican streamen den neuen Song "Midnight And Mescaline" und kündigen damit offiziell ihr neues Album an. Sie hatten den Song bereits als exklusiven Record Store Day-Release angekündigt, wo er auf einer gleichnamigen Seven-Inch mit einem weiteren Stück erscheinen soll. Er gehört jedoch auch zum neuen Album "Nighttime Stories", das am 7. Juni bei Southern Lord erscheint. Es ist die erste neue Musik der Post-Metal-Band seit "Forever Becoming" von 2013.

Stream: Pelican - "Midnight And Mescaline"

Cover & Tracklist: Pelican - "Nighttime Stories"

01. "WST"

02. "Midnight And Mescaline"

03. "Abyssal Plain"

04. "Cold Hope"

05. "It Stared At Me"

06. "Nighttime Stories"

07. "Arteries Of Blacktop"

08. "Full Moon, Black Water"

+++ VISIONS-Redakteur Jan Schwarzkamp hat die Veranstalterin des Berliner Desertfest interviewt. Im Gespräch mit Kat Ott geht es unter anderem um die Herausforderungen beim Booking eines möglichst vielfältigen und hochkarätigen Line-ups, um die Wahl der richtigen Location und die Community, die rund um das Festival entstanden ist. Beim diesjährigen Desertfest spielen an drei Tagen unter anderem J Mascis' Stoner-Metal-Band Witch, die Psychrocker Kikagaku Moyo, Fu Manchu und die Post-Rock-Band Long Distance Calling. Mehr Infos zum Line-up sowie Tickets für das Festival gibt es auf dessen Webseite. Das Desertfest findet vom 3. bis 5. Mai in der Arena Berlin statt.

Video: Interview mit Kat Ott zum Desertfest Berlin

VISIONS empfiehlt:

Desertfest Berlin

03.-05.05. Berlin - Arena

+++ The Raconteurs streamen den Cover-Song "Hey Gyp (Dig The Slowness)". Der Titel stammt im Original vom schottischen Singer/Songwriter Donovan. Die Raconteurs-Verison erscheint am 21. Juni auf ihrem neuen Album "Help Us Stranger". Daraus gibt es bereits die Singles "Sunday Driver" und "Now That You're Gone" zu hören. Noch vor dem Release kommen The Raconteurs auf Tour, Karten gibt es bei Eventim.

Stream: The Raconteurs - "Hey Gyp (Dig The Slowness)"

Hey Gyp (Dig The Slowness) by The Raconteurs

Live: The Raconteurs

28.05. Köln - E-Werk

30.05. Berlin - Verti Music Hall

+++ Press Club haben einen neuen Song namens "Get Better" präsentiert. Die neue Single der Australier folgt auf ihr Album "Late Teens", das in Australien schon vor einem Jahr, in Europa erst am 25. Januar erschienen war. Die Indiepunk-Band präsentiert wieder ihren druckvollen Sound, die Produktion klingt jedoch schon cleaner als auf dem rauen Debütalbum. Press Club kommen noch diesen Monat zum ersten Mal auf Europatour. In unserer Verlosungsrubrik könnt ihr dafür Tickets gewinnen.

Video: Press Club - "Get Better"

Live: Press Club

22.04. Köln - Helios37

23.04. Zürich - Hafenkneipe

24.04. München - Strom

25.04. Neunkirchen - Stummsche Reithalle

27.04. Hamburg - Molotow

29.04. Berlin - SO36

30.04. Münster - Uncle M Fest

+++ New Idea Society haben die zweite Single "Wave Goodbye" veröffentlicht. Die Alternative-Supergroup bestehend aus Stephen Brodsky von Cave In und Mutoid Man, Alan Cage von Quicksand und Mike Law von Euclid hatte sie bereits mit dem Release von "Now Is Here" angekündigt, ihr erstes Lebenszeichen seit "Somehow Disappearing" von 2011. Die Band ist neu bei Sargent House unter Vertrag. Weitere neue Musik stellten sie noch nicht in Aussicht.

Stream: New Idea Society - "Wave Goodbye"

+++ Okilly Dokilly haben es geschafft: Die Simpsons-Metal-Band bestehend aus musikalisch talentierten Ned-Flanders-Klonen durfte ihren Song "White Wine Spritzer" im Abspann der zuletzt im US-Fernsehen ausgestrahlten Folge performen und ein Millionenpublikum von dem besten Gimmick-Konzept der letzten Jahre überzeugen. Hi-diddly-ho!

Video: Okilly Dokilly spielen im Simpsons-Abspann